Gọi bạn đến nhậu, bị đâm suýt chết

Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, ngày 29-12, xác nhận Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Minh (SN 1985; ngụ xã Hương An, huyện Quế Sơn) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".



Bị can Phạm Ngọc Minh Ảnh: PN

Theo điều tra, khoảng 13 giờ ngày 11-11, Nguyễn Thuận (SN 1990; ngụ xã Hương An) rủ 3 người bạn đến nhậu tại quán có tên Nhớ Lại Đến (huyện Quế Sơn). Nhậu một lúc, một trong 3 người bạn ra về nên Thuận gọi điện cho Minh đến "điền vào chỗ trống".

Khi Minh tới, cả nhóm bắt chuyện, nhập cuộc vui vẻ nhưng một lúc sau, men vào lời ra nên giữa các thanh niên xảy ra mâu thuẫn, có lời qua tiếng lại. Lúc này, Thuận có những lời lẽ lớn tiếng khiêu khích và đập 2 ly thủy tinh xuống nền.

Trong lúc hai bạn nhậu khuyên Thuận ra về, Minh bất ngờ lấy từ túi quần một con dao bấm dài 20 cm đâm Thuận một nhát vào phần bụng trái.

Thuận sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) rồi chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị với tỉ lệ thương tích 25%.

