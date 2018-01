Hai người bị điện giật rơi xuống suối tử vong

14/01/2018 16:26

Chiều 14-1, Công an xã Ea Huar (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ điện giật khiến 2 người tử vong thương tâm. Danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Văn C. (SN 1986, ngụ thôn 7, xã Ea Huar) và Nguyễn Viết Q. (SN 1997, ngụ thôn Ea Duất, xã Ea Wer, Buôn Đôn).



Người thân đau đớn bên thi thể các nạn nhân. Ảnh B.N

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày, Công an xã Ea Huar nhận được tin báo của người dân tại khu rẫy thuộc Buôn N’rếch A (xã Ea Huar) đã xảy ra vụ điện giật khiến 2 người rơi xuống suối tử vong. Ngay sau đó Công an xã có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc. Qua xác định ban đầu 2 người đàn ông trên trong lúc sửa máy bơm nước ở dưới suối cho một người dân đã bị điện giật rồi rơi chìm xuống suối. Lực lượng công an xã cùng người dân tiến hành trục vớt 2 người đàn ông lên bờ nhưng cả 2 đã tử vong.

C. Nguyên