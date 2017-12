Hai vợ chồng cùng con chết trong căn nhà ở Thủ Đức

12/12/2017 12:16

Ngày 12-12, đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đang điều tra làm rõ vụ 2 vợ chồng cùng con tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.



Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức, cùng lực lượng công an có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, người thân đến căn nhà nằm sâu trong con hẻm số 78 đường Chương Dương, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức thì thấy đóng cửa im ỉm.

Nghi có chuyện không lành, người này mở cửa vào trong thì bàng hoàng phát hiện 2 vợ chồng cùng đứa con tử vong trong tư thế treo cổ.

Hiện trường vụ 2 vợ chồng cùng đứa con tử vong

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Thủ Đức phối hợp với Công an TP HCM có mặt khám nghiệm hiện trường. Đến trưa cùng ngày, công an vẫn đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

