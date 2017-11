Hỗn chiến ở vùng giáp ranh Bình Dương - TP HCM

28/11/2017 09:43

Sáng 28-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an phường An Bình (Bình Dương) cho biết đang điều tra, truy bắt các đối tượng gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 4 người bị thương trên địa bàn.



Vụ việc được xác định xảy ra trên địa bàn phường An Bình (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), giáp ranh quận Thủ Đức (TP HCM).

Hiện trường nam thanh niên bị hàng chục đối tượng tấn công (ảnh cắt từ clip)

"Hiện chúng tôi đã báo cáo vụ việc lên công an thị xã và đang tiếp tục lấy lời khai những đối tượng liên quan để phục vụ điều tra. Ban đầu xác định có 4 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có 1 người thương tích nặng đã chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy"- thiếu tá Tùng thông tin.

Theo thông tin ban đầu, đêm 27-11, do mâu thuẫn tại 1 quán cà phê trên địa bàn phường An Bình nên 2 băng nhóm gọi người đến giải quyết. Trong lúc hỗn chiến, một nhóm thanh niên do yếu thế hơn nên bỏ chạy thoát thân. Một nam thanh niên chạy không kịp bị hàng chục đối tượng dùng gậy gộc, tuýp sắt tấn công túi bụi. Chỉ đến khi người dân dọa báo công an, nhóm đối tượng mới lên xe tẩu thoát.

Nam thanh niên được người dân chở đến Bệnh viện Hoàn Hảo cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

SỸ HƯNG