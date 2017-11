23/11/2017 17:05

Báo Người Lao Động trao 100 triệu đồng giúp người dân vùng bão Phú Yên

Tại đây, đoàn cứu trợ Báo Người Lao Động đã trao cho đại diện người lao động Phú Yên là Liên đoàn lao động tỉnh này 100 triệu đồng nhằm giúp cho người dân thiệt hại nặng gượng dậy sau bão.



Ông Nguyễn Văn Tín, Phó tổng Biên tập Báo Người Lao Động trao quà cứu trợ cho người dân vùng bão Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu (Phú Yên)

Đoàn đã trao 70 suất quà cho người dân có nhà bị hỏng, mất lồng bè nuôi tôm hùm ở xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Chủ tịch LĐLĐ Phú Yên trao quà cho người dân xã Xuân Cảnh

Tại đây đoàn đã trực tiếp đến thăm 4 căn nhà xây liền kề của 4 mẹ con ở thôn Hòa Hội, xã Xuân Xảnh, gồm bà Nguyễn Thị Có (SN 1954), Võ Thị Hoa (SN 1982), Võ Văn Khoa (SN 1988) và Võ Thị Phượng (SN 1990).

4 ngôi nhà xây liền kề của 4 mẹ con bà Có chỉ còn lại những đống gạch vụn sau bão

Từ 4 căn nhà xây liền kề của 4 gia đình là mẹ con, bỗng chốc chỉ còn lại những đống gạch vụn khi cơn bão số 12 đi qua vào rạng sáng 4-11. "Phần lớn đều nghĩ bão gây thiệt hại nặng ở Khánh Hòa và Nam Phú Yên, ít ai nghĩ chúng tôi lại rơi vào cảnh màn trời chiếu đất như thế này. Đây là đoàn thứ 2 đến chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi xúc động lắm" – bà Có xúc động.

Vì nhà của cả 4 mẹ con không còn nên gia đình phải lượm lại các tấm tôn rách bươm sau bão, che lại thành 1 cái chòi để trú mưa từ hôm bão đến nay.

4 ngôi nhà chỉ còn lại đống gạch vụn sau bão

Đau lòng hơn đối với gia đình chị Võ Thị Phượng, ngay hôm bão vào làm sập căn nhà, vách đè trúng cháu trai đầu là Nguyễn Hưng (5 tuổi) làm cháu bị dập bàng quang và vỡ xương chậu. Hiện cháu đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định trong điều kiện gia đình chẳng còn gì.

Trao thêm 2 triệu đồng giúp gia đình chị Phượng (áo đỏ) lo thuốc men cho cháu Hưng

Tại đây, Báo Người Lao Động đã trao tặng 4 gia đình với mỗi gia đình 5 triệu đồng để góp phần dựng lại nhà. Báo cũng hỗ trợ 2 triệu đồng tiền thuốc để giúp điều trị cho cháu Nguyễn Hưng.

Ông Nguyễn Văn Tín, Phó tổng Biên tập Báo Người Lao Động chia sẻ với mất mát của gia đình bà Có

Đoàn tiếp tục đến thăm 2 ngôi nhà bị sập hoàn toàn của anh Võ Hữu Toàn (SN 1981) và Nguyễn Hữu Quân (SN 1985, đều ngụ thôn Mỹ Phú 1, xã An Hiệp, huyện Tuy An, Phú Yên). Cả 2 ngôi nhà giờ đều nằm bẹp dưới đất nhiều ngày qua, nhưng theo lãnh đạo xã An Hiệp, đây là lần đầu tiên có đoàn cứu trợ đến với 2 gia đình này. Đoàn đã trao 5 triệu đồng cho mỗi gia đình để giúp gia đình dựng lại nhà.

Ngôi nhà anh Võ Hữu Toàn (xã An Hiệp, huyện Tuy An, Phú Yên) nằm bẹp dí dưới đất nhiều ngày nay

Ngày mai đoàn cứu trợ Báo Người Lao Động tiếp tục đến với người dân vùng tâm bão Khánh Hòa.

Đoàn cứu trợ Báo Người Lao Động chia sẻ cùng gia đình anh Nguyễn Hữu Quân

Hồng Ánh