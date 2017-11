Kéo nhau đi thu mua cau non bán cho thương lái Trung Quốc

07/11/2017 10:32

Người dân sơ chế cau bán cho thương lái Trung Quốc

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã kéo nhau đi thu mua quả cau non về bán cho một chủ chuyên thu mua tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Để có nhiều cau non, các nhóm người đã chia nhau đi tới các huyện như: Đô Lương, Diễn Châu... thu mua về bán chủ đầu mối để kiểm lời. Do nhiều người thu mua nên hiện nay giá cau tăng nhanh, cau tươi từ 15.000 -17.000 đồng/kg, cau sau khi sấy khô bán 120.000 đồng/kg



Ông N.D.T., chủ một cơ sở chuyên thu mua cau ở xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho biết hiện gia đình phải thuê hơn 10 lao động chuyên đi thu mua cau từ khắp nơi, bình quân mỗi ngày thu mua, sấy được khoảng 3 tấn cau tươi. Theo ông T., sau khi quả cau non được thu mua về sẽ được ông cho sấy khô, sau đó bán cho thương lái Trung Quốc qua đường tiểu ngạch với giá 120.000 đồng/kg. Ông đã làm ăn với thương lái Trung Quốc 3-4 năm nhưng việc họ mua cau non về làm gì ông cũng không rõ lắm.

Sáng 7-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Dương, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Yên Thành, cho biết: Chúng tôi vừa nghe thông tin về việc thu mua cau non đưa đi Trung Quốc, phòng sẽ cho kiểm tra. Phòng Nông nghiệp cũng khuyến cáo người dân không nên thu mua cau non bán cho thương lái.

Trước đó, tại Nghệ An đã xuất hiện tình trạng người dân đổ xô kéo nhau đi bắt đỉa, thu mua cây dược liệu về bán cho thương lái đưa sang Trung Quốc.

Tin-ảnh: Đức Ngọc-Yên Thành