Khẩn cấp di dời hàng trăm ngàn hộ dân

25/12/2017 03:00





Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giữ liên lạc với 100% phương tiện đang hoạt động và kêu gọi quay vào bờ khẩn cấp hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn. Dự kiến nếu bão đổ bộ vào đất liền thì tỉnh này phải sơ tán 85.831 hộ, với 365.755 người. Hiện tỉnh đã bố trí trên 12.000 người, gần 25.000 phương tiện sẵn sàng hỗ trợ, giúp dân sơ tán.

Tỉnh Cà Mau cũng đã triển khai công tác chằng chống nhà cửa cho 8.114/17.401 nhà, chuẩn bị phương án di dời 87.964 người.

Người dân Cà Mau chằngchéo nhà để đối phó với bão dữ Ảnh: DUY NHÂN

Tại tỉnh Trà Vinh, trong sáng 24-12, lực lượng công an các xã thuộc huyện Duyên Hải đã trực tiếp xuống kiểm tra các khu vực xung yếu, vùng ngoài đê; vận động, sơ tán các hộ dân có người già yếu, trẻ em đến nơi an toàn. Lực lượng công an cũng tăng cường bám chặt địa bàn để bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự trong trường hợp nếu sơ tán dân.

Chiều 24-12, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức họp trực tuyến để triển khai các biện pháp đối phó với bão. Hiện toàn tỉnh còn 270 tàu thuyền đang trên đường vào nơi neo đậu tránh trú bão tại Thổ Chu và Phú Quốc. Tỉnh cũng đã lên kế hoạch di dời 225.385 người dân đến nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, ngưng hoạt động các tàu vận chuyển hàng hải, tàu chở khách đi Phú Quốc, Nam Du, Lại Sơn... và ngược lại. Riêng trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc, 3.000 người dân đã di dời vào nơi tránh trú an toàn, di dời các lồng bè cá sang bờ biển phía Tây. Đồn Biên phòng cảng Dương Đông kêu gọi các tàu thuyền vào nơi tránh trú bảo an toàn, sắp xếp cho các tàu nhỏ của ngư dân vào đậu phía trong, còn tàu lớn đậu ở nhà cảng.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sáng 24-12, lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 16, công tác neo đậu tàu thuyền tại các bến cảng... Tỉnh cũng có văn bản chỉ đạo hỏa tốc gửi huyện Côn Đảo khẩn cấp thực hiện một số nhiệm vụ để ứng phó với cơn bão số 16. Các khu dân cư đã tổ chức họp để phổ biến phương án di dời khi thời tiết xấu. Chợ Côn Đảo sẽ tạm ngừng họp từ sáng cùng ngày đến khi có thông báo mới.

Các tỉnh Cà Mau, Trà Vinh, Kiên Giang và huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho học sinh nghỉ học từ ngày 25-12.

Theo báo cáo của BCH PCTT-TKCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự kiến tổng số người phải sơ tán khi ảnh hưởng bão là 166.955, trong đó TP Vũng Tàu hơn 45.000 người. Từ sáng 24-12, tỉnh đã vận động người dân sắp xếp lồng bè và vào trong khu tránh trú an toàn. Trưa 24-12, huyện Côn Đảo đã tập trung triển khai sơ tán, trong đất liền chuẩn bị phương tiện, lực lượng để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn; dự kiến sẽ di dời khoảng 1.800 người dân ở 10 khu dân cư đến nơi an toàn, hướng dẫn người dân chằng néo nhà cửa, di dời khi có lệnh. Phương án bảo vệ đê biển, đê bao, hồ đập xung yếu khẩn cấp triển khai, bố trí người trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý; xả lũ chủ động 4 hồ chứa nước (Sông Ray, Sông Hỏa, Châu Pha và Kim Long) để giảm lượng nước phòng khi mưa lớn.

Cùng ngày, tại cuộc họp với các sở - ngành, UBND các quận - huyện, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo không được chủ quan trước diễn biến của bão số 16. Các trường học khi cần thiết thì cho học sinh nghỉ; các khu vực có nguy cơ sạt lở cao phải chủ động sơ tán, di dời. Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh TP cũng chuẩn bị phương án xử lý khi cây ngã đổ, đảm bảo an toàn giao thông. Sở Thông tin - Truyền thông đảm bảo thông tin thông suốt. Các công trình thi công dưới đất, cần cẩu cao tầng phải ngưng hoạt động.

Hiện tổng số tàu thuyền trên địa bàn TP HCM là 833 chiếc, tổng số thuyền viên là 3.327 người, trong đó tàu thuyền đang trên biển là 4 chiếc với 34 thuyền viên, hiện nằm ngoài khu vực nguy hiểm. BCH PCTT-TKCN TP đã có công văn cấm tàu, thuyền xuất bến hoạt động trên biển, ven biển có hiệu lực từ 16 giờ ngày 23-12. UBND huyện Nhà Bè đã tiến hành kiểm tra 16 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm với 274 hộ dân và đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn bố trí lực lượng kiểm tra, kiểm soát các vị trí trên, sẵn sàng di dời khẩn cấp vào các vị trí an toàn. Về công tác chằng chống nhà cửa, số căn nhà đã và đang triển khai chằng chống là 1.140 (huyện Cần Giờ là 503 căn và huyện Nhà Bè là 637 căn).

Ông Trần Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ - cho biết đã di dân cục bộ từ 14 giờ đến 19 giờ ngày 24-12 đến 2 trường học và ban chỉ huy quân sự trên đảo, chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men. Xã cũng cử lực lượng đến từng lồng bè thủy sản trong khu vực thông tin, vận động người dân vào tránh bão, cử lực lượng chốt chặn ở 4 địa điểm trên đảo, không cho người dân ra khơi.

Trong khi đó, lúc 15 giờ ngày 24-12, Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, cho biết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 đóng quân trên bãi cạn Cà Mau đã thực hiện phương án rời nhà giàn, xuống tàu đi tránh bão. "Trước đó, cán bộ, chiến sĩ ở 14 nhà giàn khác tại các cụm: Ba Kè, Tư Chính, Quế Đường, Phúc Nguyên, Phúc Tần, Huyền Trân đã tổ chức chằng buộc, định vị các trang thiết bị ở khung nhà mới. Căn cứ vào mức độ vững chắc của 14 nhà giàn thế hệ mới, chúng tôi không cần chuyển xuống tàu đi trú tránh nhưng vẫn sẵn sàng phương án di chuyển khi có lệnh" - thượng tá Dĩnh cho hay. Nhóm Phóng Viên