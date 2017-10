Khống chế cướp tiền phụ nữ ngồi giặt đồ đêm khuya

26/10/2017 10:42

Ngày 26-10, ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Công an xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, xác nhận tại địa phương vừa xảy ra trường hợp 1 phụ nữ bị nhóm thanh niên dùng dao khống chế để cướp tiền trong đêm. Nạn nhân là bà Trần Thị Hà (57 tuổi; ngụ ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch). Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thoại Sơn thụ lý để điều tra làm rõ.



Bà Hà vẫn còn hoang mang, lo sợ sau khi bị nhóm thanh niên dùng dao khống chế để cướp tiền. Ảnh: DK

Theo trình báo của bà Hà, vào khoảng 24 giờ ngày 24-10, bà Hà mở cửa bên hông nhà để ra bên ngoài ngồi giặt đồ. Bất ngờ, một nhóm thanh niên gồm 3 người đeo khẩu trang xông tới dùng dao kề cổ bà Hà. Một thanh niên trong nhóm lục trong túi quần bà Hà lấy đi số tiền hơn 6 triệu đồng rồi ra xe cùng đồng bọn tẩu thoát.

Căn nhà của bà Hà. Ảnh: DK

Đây là số tiền của con bà Hà đi làm ở Bình Dương và tiền của chồng bà làm công nhân ở một nhà máy đông lạnh tại huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) mang về. Hàng ngày, bà Hà dùng số tiền này để mở tiệm bán thẻ cào điện thoại kiếm lời.





T.Nốt