Không khởi tố vụ án vì các phóng viên chưa có thẻ?

06/12/2017 11:07

Ngày 5-12, đại tá Nguyễn Văn Nhớ, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An) đã ký thông báo gửi Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) Long An về việc nhóm PV ở Long An bị hành hung gần Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa (tọa lạc tại ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa). Theo đó, CQĐT quyết định không khởi tố vụ án hình sự.



Trong thông báo, Công an huyện Thạnh Hóa cũng chỉ ra nhiều yếu tố để khẳng định các PV không bảo đảm yếu tố "đang thi hành công vụ". Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Hóa cho rằng PV Phạm Đức Cảnh, Cao Thị Kim Ngân (Đài PT-TH Long An) chưa có thẻ nhà báo, đi tác nghiệp không có kế hoạch cụ thể bằng văn bản,… Các PV khi tiếp xúc với người làm việc tại Nhà máy Tâm Sinh Nghĩa lại không giới thiệu là PV báo, đài. Cơ quan CSĐT cho rằng khi tác nghiệp, các PV này mặc trang phục không có lô gô của cơ quan báo chí là không bảo đảm yếu tố "đang thi hành công vụ".

Đối tượng bám theo để hành hung phóng viên

Cũng theo thông báo này, các đối tượng trực tiếp hành hung nhóm PV báo, đài Long An là Đỗ Văn Tiến (SN 1985), Nguyễn Văn Minh (SN 1994; cùng ngụ xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), công nhân đang thi công hàng rào Nhà máy Tâm Sinh Nghĩa; Phạm Văn Dũng (SN 1956; ngụ xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa) làm thuê cho Nhà máy Tâm Sinh Nghĩa, không có hợp đồng lao động.

Tiến cũng chính là người lấy thẻ nhớ máy quay phim của PV và đe dọa nhiều nhất trong nhóm này. Thế nhưng Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Hóa quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do hành vi không cấu thành tội phạm. Điều khá lạ là trong thông báo này không đề cập đến vấn đề xử lý những đối tượng có hành vi tấn công hoặc làm hư hỏng tài sản của nhóm PV.

Báo Người Lao Động Online ngày 27-9 có tin "Tác nghiệp gần nhà máy, 3 phóng viên bị hành hung" phản ánh khoảng 8 giờ cùng ngày, 3 PV Nguyễn Thị Mận (Báo Long An), Cao Thị Kim Ngân và Phạm Đức Cảnh (Đài PT-TH Long An) đi thực tế tìm hiểu bức xúc của người dân về việc nhà máy này xả trực tiếp nước rỉ từ rác ra kênh 3, tại ấp 3, xã Tân Đông gây ô nhiễm môi trường. Trong lúc tác nghiệp tại kênh 3, ngoài khu vực Nhà máy Tâm Sinh Nghĩa, các PV bị 2 thanh niên xông vào quật ngã, tấn công rồi lấy thẻ nhớ. Nhờ chính quyền xã giải cứu PV mới thoát khỏi khu vực này chạy về UBND xã Tân Đông.





Tin-ảnh: Hoàng Minh