Không thể đính chính nhầm lẫn thẻ đảng, thẻ nhà báo không được đi máy bay

28/11/2017 13:37

Trao đổi với Báo Người Lao Động sáng nay 28-11 về sự nhầm lẫn trong ban hành Thông tư 45/2017/TT-BGTV của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không (ANHK) và kiểm soát chất lượng ANHK, ông Lê Hồng Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp), khẳng định Bộ GTVT không thể đính chính nội dung đã hướng dẫn sai.



Theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ GTVT sẽ phải ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 45. Tong đó có điều khoản quy định rõ khi làm thủ tục bay, hành khách trên 14 tuổi mang quốc tịch Việt Nam có thể xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: Hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân; giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang; thẻ Đại biểu Quốc hội; thẻ đảng viên; thẻ nhà báo, giấy phép lái xe mô tô, ô tô; thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay, thẻ của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam hoặc Giấy xác nhận nhân thân có các thông tin cơ bản sau: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện nay do công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận, có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận; Giấy của cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hành khách là người vừa chấp hành xong bản án, giấy xác nhận có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận.

Về thời hạn hiệu lực của thông tư mới, sẽ phải tuân thủ đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật là thời điểm có hiệu lực không quá 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành. Như vậy nếu so với thời hạn hiệu lực của Thông tư 45 thì Bộ GTVT vẫn có thể đủ thời gian để ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung mà vẫn giữ thời hạn hiệu lực như cũ. Trong trường hợp không kịp thì phải lùi thời hạn thực hiện hoặc hợp nhất giữa 2 thông tư 45 và thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư này.

Đáng lưu ý, do thông tư 45 được phát hiện có sự nhầm lẫn về nội dung khi chưa có hiệu lực thi hành nên không gây xáo trộn trong hoạt động kiểm soát an ninh hàng không.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành thông tư 45/TT-BGTVT ngày 17-11-2017 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết Chương trình ANHK và kiểm soát chất lượng ANHK. Trong phụ lục hướng dẫn chi tiết các loại giấy tờ tuỳ thân được coi là giấy tờ làm thủ tục đi máy bay không bao gồm thẻ đảng viên, thẻ nhà báo, giấy phép lái xe. Trong khi đó, Bộ GTVT không có chủ trương loại bỏ 3 giấy tờ nói trên khỏi danh mục giấy tờ tuỳ thân đi máy bay. Rà soát lại quy trình, Cục Hàng không Việt Nam nhận thiếu sót là do bộ phận soạn thảo đã có sự nhầm lẫn.



T.Hà