Lật lại vụ đại gia nước đá ở Cần Thơ bị tạt a-xít

15/11/2017 14:54

Chiều 15-11, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động Online cho biết liên quan đến vụ khởi tố bắt giam ông Nguyễn Hoàng Năm (SN 1956; ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng) để điều tra về hành vi "Đe dọa giết người", Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đang lật lại hồ sơ điều tra vụ một chủ hãng nước đá khác ở TP Cần Thơ cũng từng bị kẻ lạ mặt tạt a-xít gây thương tích vào năm 2014. Nan nhân là ông Võ Duy Khánh (SN 1971; ngụ ấp Đông Giang, xã Nghĩa Bình, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ), chủ các cơ sở nước đá ở Hậu Giang và TP Cần Thơ.



Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng đang lật lại hồ sơ vụ ông Võ Duy Khánh bị tạt a-xít vào năm 2014 xem có liên quan đến bị can Nguyễn Hoàng Năm hay không. Ảnh: QUỐC HUY

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 10-12-2014, ông Khánh lái xe ô tô từ Hậu Giang lên TP Cần Thơ. Trong lúc ngồi chờ rửa xe tại phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng), ông Khánh ngồi ăn sáng trên vỉa hè thì bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt chạy đến tạt a-xít vào mặt. Nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu với những vết bỏng nặng ở vùng mặt, lưng, bụng, cánh tay.

Tiếp xúc với báo chí lúc sự việc vừa xảy ra, bà Nguyễn Thị Vân (vợ ông Khánh) cho biết trước đó nhiều người làm công cho cơ sở nước đá của gia đình vợ chồng bà Vân từng bị đánh đập, hành hung và đốt xe ô tô. Sự việc liên tiếp diễn ra trong nhiều tháng. Trong đó có vụ khi lái xe tải đi giao nước đá, nhân viên hãng nước đá của gia đình bà Vân bị 4 thanh niên lạ mặt mặc áo khoác đen, bịt kín mặt và ném "bom xăng" gây cháy ca bin xe. Chiếc xe tải chở nước đá phải sửa chữa hơn 60 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình ông Khánh còn liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại từ số lạ yêu cầu phải "chung chi" nếu không sẽ bị "xử".

Bà Vân cho rằng rất có thể tranh giành trong kinh doanh nước đá nên đối thủ đã nhiều lần "dằn mặt" nhân viên của bà nhằm tranh giành khách hàng.

Bị can Võ Hoàng Năm. Ảnh VIỆT TRƯỜNG

Như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, trưa 4-11-2016, bị can Nguyễn Hoàng Năm cầm theo khẩu súng bắn đạn cao su rồi chĩa về phía chị L.T.H. (người làm thuê cho Năm). Năm lớn tiếng chửi bới và buộc chị H. và chồng phải nghỉ việc, dọn đi. Nạn nhân không dám trả lời, Năm tiến sát lại và đưa vào đầu, dọa bắn chị H. Lúc này, vợ bị can Năm đã giật súng từ tay chồng, đem cất. Nhiều công nhân nhà máy đã can ngăn, chị H. rời khỏi hãng nước đá.

Khẩu súng mà bị can Năm dùng để dọa bắn nhân viên làm công cho mình. Ảnh do công an cung cấp

Chưa dừng lại, bị can Năm tiếp tục cầm theo 2 con dao đến phòng trọ chị H. đang thuê. Tại đây, ông chủ hãng nước đá không gặp nạn nhân mà gặp một phụ nữ khác. Bất ngờ, bị can Năm cầm dao ấn vào cổ người phụ nữ này và tiếp tục dọa giết. Những người xung quanh đã can ngăn.

Lo sợ ông chủ hãng nước đá gây nguy hiểm đến tính mạng, chị H. đã cùng chồng nghỉ việc và dọn nhà trọ đi nơi khác ngay trong ngày. Những ngày sau, Năm vẫn đi cùng với một số thanh niên tìm đến khu vực chị H. đang thuê trọ tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Lo sợ, chị H. tiếp tục phải thay đổi chỗ trọ.

Từ trình báo của nạn nhân, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Nguyên nhân vụ việc, bị can Năm cho rằng vợ chồng chị H. đã dùng "bùa" ám hại gia đình mình. Tuy nhiên, qua làm việc với cán bộ điều tra, Năm thừa nhận việc nghi ngờ này là không có cơ sở.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng lật lại hồ sơ vụ ông Khánh bị tạt a-xít xem có liên quan đến bị can Nguyễn Hoàng Năm hay không.

TÂM QUÂN