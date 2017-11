Lịch phân làn đường Hà Nội dịp đón Tổng thống Donald Trump

07/11/2017 11:30

Đoàn xe của Tổng thống Barack Obama đến Phủ Chủ tịch vào tháng 5-2016 - Ảnh: Reuters

Ngày 7-11, Phòng CSGT TP Hà Nội cho biết đã có lịch phân luồng giao thông phục vụ Kỳ họp thứ tư - Quốc hội khóa XIV và các hoạt động của năm APEC 2017 được tổ chức tại TP Hà Nội

Theo Phòng CSGT TP Hà Nội, trong các ngày 8 và 9-11 và ngày 11, 12, 13-11, trên địa bàn TP Hà Nội diễn ra một số hoạt động của năm APEC 2017, đón 4 nguyên thủ các nước thăm chính thức Việt Nam và diễn ra Kỳ họp thứ tư - Quốc hội khóa XIV. Để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra một số hoạt động trên, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Từ 9 giờ đến 22 giờ các ngày 8, 9-11 và ngày 11, 12, 13-11, hạn chế đối với các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên; xe ô tô chở khách, xe taxi; xe ô tô cá nhân, xe mô tô (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết, khắc phục sự cố; xe chở khách tuyến cố định), hoạt động trên một số tuyến đường cụ thể như sau:

Trong 2 ngày 8, 9-11: Hạn chế phương tiện hoạt động trên địa bàn như sau: Quận Hoàn Kiếm gồm các tuyến đường: Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Quán Sứ, Tràng Thi, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Đê 401; quận Ba Đình, quận Tây Hồ gồm các tuyến đường: Điện Biên Phủ, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu, Hùng Vương, Nam Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Kim Mã, An Dương Vương, Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ, Vành đai II, Võ Chí Công; quận Đống Đa gồm các tuyến đường: Nguyễn Chí Thanh, Chùa Láng, Láng; huyện Đông Anh, Sóc Sơn: Đường Võ Nguyên Giáp.

Các phương tiện vào trung tâm TP hạn chế đi qua địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa; cầu Chương Dương, Nhật Tân (theo hướng vào trung tâm TP).

Trong ngày 11, 12, 13-11, hạn chế phương tiện hoạt động trên địa bàn quận Hoàn Kiếm gồm các tuyến đường: Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Đê 401, Phạm Ngũ Lão, Đặng Thái Thân, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh…Hạn chế phương tiện hoạt động trên địa bàn quận Ba Đình, Tây Hồ gồm các tuyến đường: Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Chu Văn An, Điện Biên Phủ, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Hoàng Diệu, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Thanh Niên, An Dương Vương, Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ, Bưởi, Đào Tấn, Võ Chí Công, vành đai II….Hạn chế phương tiện hoạt động trên địa bàn quận Đống Đa gồm các tuyến đường: Nguyễn Chí Thanh, Láng… cùng một số tuyến đường ở các quận huyện khác.

Bên cạnh đó, các phương tiện vào trung tâm TP hạn chế đi qua địa bàn các quậnHoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm; cầu Chương Dương, Nhật Tân (theo hướng vào trung tâm TP).

Trước đó, thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết dịp Tuần lễ Cấp cao APEC, Tổng thống Mỹ Donald Trump; Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Tổng thống Chile Michelle Bachelet; Thủ tướng Canada Justin Trudeau sẽ thăm chính thức song phương với Việt Nam.

Ng.Hưởng