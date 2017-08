Lính làm bậy, sếp bị bắt

19/08/2017 17:53

Ngày 19-8, Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, xác nhận CQĐT Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Dương Tấn Bình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Nam Giang, nguyên Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".



Theo điều tra, đầu năm 2014, bà Hồ Thị Tr. (SN 1971; ngụ thôn Pà Roong, xã Cà Dy, huyện Nam Giang) cần mua thẻ BHYT nên điện thoại cho Cao Xuân Sinh, cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Nam Giang để hỏi mua. Sinh đã lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho bà Tr. theo diện đối tượng được cấp thẻ miễn phí, trình lãnh đạo phòng ký xác nhận để làm bảo hiểm cho bà Tr. Khi có bảo hiểm, Sinh đưa cho bà Tr. và lấy 450.000 đồng.

Khi thấy bà Tr. mua thẻ BHYT với giá rẻ, 7 người dân cùng thôn nhờ bà Tr. mua giúp 19 thẻ BHYT cho người thân. Bà Tr. đặt vấn đề với Sinh và cán bộ này tiếp tục lập danh sách 19 người theo diện đối tượng được hỗ trợ 100% tiền mua thẻ BHYT rồi lấy mỗi thẻ 450.000 đồng.Tổng cộng năm 2014, Sinh lập khống 20 thẻ BHYT, chiếm đoạt 9 triệu đồng.

Năm 2015, Sinh tiếp tục lập khống 32 thẻ BHYT cho bà Tr, thu lợi bất chính 14,4 triệu đồng. Năm 2016, Sinh tiếp tục hành vi phạm pháp như trên, thu lợi bất chính 13,9 triệu đồng.

Ngoài ra, trong năm 2015, Sinh đã lập khống danh sách 276 người sinh sống ở vùng có điều kiện KT-XH khó khăn để họ được cấp thẻ BHYT miễn phí. Qua điều tra, Sinh khai trong 276 người này, có 35 người bồi dưỡng tiền cho Sinh từ 200.000 – 300.000 đồng/thẻ, 16 người được Sinh làm giúp không lấy tiền, 225 người bồi dưỡng cho Sinh... 10 con gà, 6 thùng bia.

Sau khi phát hiện hành vi sai trái của Sinh, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên Phòng LĐ-TB&XH huyện Nam Giang chuyển hồ sơ cho Công an huyện Nam Giang điều tra. Cuối năm 2016, Sinh bị khởi tố về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Công an huyện Nam Giang xác định, trên cương vị Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Nam Giang, ông Dương Tấn Bình đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, dẫn đến việc cấp dưới là Cao Xuân Sinh thực hiện hành vi phạm pháp.

