Lỏng lẻo quản lý hộ chiếu công vụ

10/12/2017 21:39

Theo quy định của Chính phủ, hộ chiếu ngoại giao, công vụ (HCNGCV) cấp cho cán bộ, công chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử ra nước ngoài thực hiện công vụ nhà nước. Đồng thời, giao thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền ban hành quy chế quản lý việc xuất cảnh của cán bộ, công chức do mình quản lý. Nhưng thực tế, nhiều cơ quan chưa ban hành quy chế, chưa quản lý chặt HCNGCV của cán bộ, công chức dẫn đến tình trạng tùy tiện sử dụng để xuất cảnh vì việc riêng.



Trước tình trạng này, Bộ Công an kiến nghị Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và giao Bộ Công an chịu trách nhiệm chủ trì và các bộ liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện. "Quy định trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức ra nước ngoài công tác, chịu trách nhiệm về việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài, thu lại HCNGCV khi hết thời gian công tác, nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác" - Bộ Công an nêu trong dự thảo.



Đánh giá về tình hình liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh thời gian qua, Bộ Công an cho biết một số đối tượng đã hợp thức hóa hồ sơ, sử dụng giấy tờ giả để làm thủ tục cấp hộ chiếu. Thậm chí, có những đường dây làm giả giấy tờ, hành vi vi phạm ngày càng tinh vi và thể hiện dưới nhiều hình thức. Cụ thể, Bộ Công an phối hợp với các bộ - ngành chức năng đã phát hiện, xử lý 2.671 vụ với 3.237 đối tượng vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, phạt 7,3 tỉ đồng; chuyển cơ quan điều tra, xử lý 161 vụ/557 người. Trong đó có 512 vụ/525 đối tượng giả mạo hồ sơ để xin cấp hộ chiếu; 230 vụ/244 đối tượng sử dụng hộ chiếu giả, thị thực giả; 140 vụ/146 đối tượng sử dụng hộ chiếu người khác; 68 vụ/141 đối tượng khai không đúng sự thật để cấp hộ chiếu…

Bên cạnh đó, lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu đã kịp thời kiểm tra và dừng gần 5.000 vụ xuất cảnh vì nợ thuế đến các cửa khẩu, hơn 1.000 trường hợp bị dừng xuất cảnh do chưa thi hành bản án dân sự. Qua đó, góp phần ngăn chặn các đối tượng xuất cảnh để trốn những nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện.

Minh Chiến