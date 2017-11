Lũ dâng, hàng chục nghìn người vùng rốn lũ Bình Định lại “chôn chân”

24/11/2017 11:41

7 giờ sáng 24-11, nước lũ từ thượng nguồn ào ạt đổ về gây chia cắt nhiều đoạn trên tuyến Tỉnh lộ DT 640 nối từ trung tâm huyện Tuy Phước đến các xã khu Đông, như Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hoà, Phước Thắng, huyện Tuy Phước và các xã Cát Tiến, Cát Chánh, Cát Thắng, huyện Phù Cát. Ngoài ra, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở các địa phương này cũng chìm trong biển nước, nơi ngập sâu nhất từ 0,7 – 1m, khiến nhiều địa phương bị chia cắt. Để qua các đoạn đường này, người dân phải dùng đò hoặc xe vận tải lớn để trung chuyển.



Người dân vùng rốn lũ Tuy Phước phải trung chuyển bằng xe tải ben khi nước lũ dâng cao

Theo Phòng GD-ĐT huyện Tuy Phước, do nước lũ chia cắt và một số trường học bị ngập trong nước nên trong sáng 24-11, trên địa bàn huyện có gần 17.000 em học sinh của 32/58 trường từ bậc Mầm non đến THCS trong huyện phải nghỉ học. Trong đó, bậc Mầm non có gần 2.670 em, bậc Tiểu học có hơn 7.830 em và bậc THCS có 6.455 em. Ngoài ra, nước lũ dâng cao cũng khiến hàng nghìn công nhân ở các xã khu Đông huyện Tuy Phước đang làm việc tại khu công nghiệp Phú Tài, TP Quy Nhơn không thể đến nơi làm việc.

Huyện Tuy Phước được mệnh danh là vùng rốn lũ của tỉnh Bình Định. Bởi nơi đây là vùng trũng, thường xuyên bị ngập nước, giao thông chia cắt trong mùa mưa lũ, khiến cuộc sống người dân địa phương gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, chiều 23-11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết cả 7 hồ thủy lợi lớn trên địa bàn đều xả nước để đón đợt lũ mới đang xuất hiện. Trong đó, lượng nước chảy qua tràn hồ chứa nước Định Bình đang ở mức 447m3/s, nước qua tràn Văn Phong 390m3/s. Hiện các hồ thủy lợi ở Bình Định đã tích trên 50% dung tích nước, trong đó hồ Hội Sơn tích hơn 82% công suất thiết kế, hồ Núi Một gần 80%, hồ Trà Xom 1 hơn 75%... Dự báo từ ngày 23 đến 27-11, tại Bình Định có mưa to đến rất to nên lũ trên các sông có thể lên mức báo động cấp 2, cấp 3, có sông trên báo động 3.

Đập dâng hồ Định Bình xả nước qua tràn để đón lũ

Qua đó, tỉnh Bình Định đã cảnh báo các huyện An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn và Vân Canh đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất; những vùng trũng thấp các huyện Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn, TP Quy Nhơn khả năng bị ngập lụt.

Được biết, từ đầu tháng 11-2017 đến nay, tại Bình Định đã xuất hiện 3 đợt lũ khiến nhiều địa phương bị ngập lụt, trong đó những vùng trũng thấp như ở khu Đông của huyện Tuy Phước bị ngập úng kéo dài.





Đức Anh