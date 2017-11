Lũ vượt báo động III, Hội An chìm trong biển nước

05/11/2017 18:04

Đến 16 giờ chiều 5- 11, mực nước trên sông Thu Bồn, tại Trạm Thủy văn Hội An đạt mức 2,62m, trên báo động III là 0,62m. Hiện lũ vẫn tiếp tục dâng nhanh, dự báo sẽ vượt mức báo động III là 1m, tương đương đỉnh lũ năm 1999. Đặc biệt, Đông Bắc tạo hiện tượng hàn cửa biển nên lũ thực tế ở Hội An có thể trên 3,5m.



100% hộ dân ở xã Cẩm Kim vùng rốn lũ của Hội An đã chìm trong lũ. Một phần các xã phường Cẩm Thanh, Cẩm Hà,Thanh Hà cũng ngập trong lũ. Riêng khu trung tâm Phố cổ thuộc các phường Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong cũng bị cô lập hoàn toàn. Các khu phố cao nhất của Phố cổ như đường Trần Phú, Nguyễn Duy Hiệu, Trần Hưng Đạo (trước Công ty Á Đông silk), Bà Triệu đều bị ngập sâu.

Phố Lê Lợi biến thành sông

Tại đầu các ngả đường ngập lũ, đều có lực lượng Công an, Dân phòng túc trực để hướng dẫn giao thông, nghiêm cấm tàu thuyền chở khách du lịch hiếu kỳ đi khám phá lũ lụt. Hệ thống loa công cộng của thành phố và xã phường thường xuyên thông báo tình hình diễn biến của lũ để người dân phòng tránh. Đến chiều tối, tất cả du khách ở các khách sạn, vùng thấp lụt đã được di chuyển đến nơi an toàn. Do chủ động phòng trành nên hàng hóa, công trình và cả tính mạng người dân được bảo vệ an toàn.

Chùm ảnh Hội An ngập trong biển nước:

Chùa Cầu ngập lũ





Tụy Tiên Đường Minh Hương đường Trần Phú ngập nước

Hội quán Triều Châu (chùa Âm Bổn) khá cao nhưng cũng bị nước tràn đến

Ngã tư Hai Bà Trưng-Trần Hưng Đạo ngập gần 2mét

Nhiều nơi ở trung tâm Phố cổ ngập sau

Ngay trong Phố cổ, nhiều đoạn nước xoáy nguy hiểm





Chợ Hội An "thất thủ"

Lực lượng Công an có mặt ở nhiều nơi để hướng dẫn người dân đi lại

Hàng hóa được kê dọn kịp thời nên không bị ướt nước gây thất thoát

Tất cả du khách được di dời đến nơi an toàn

Đưa trẻ em đi tránh lụt

Người bệnh được ưu tiên đưa về bệnh viên chữa trị

Mưu sinh trong lũ





Lê Viết Hai