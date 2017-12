Lực lượng công an trong tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968

16/12/2017 11:30

Dự hội thảo có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ Trưởng Bộ Công an; ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang... và các nhân chứng lịch sử.

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết kỷ niệm 50 năm tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, hôm nay Bộ Công an và Thành ủy TP HCM tổ chức hội thảo khoa học lịch sử vai trò của lực lượng CAND trong tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968.

Cách đây 50 năm Tết Mậu Thân năm 1968 thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về chuyển hướng tấn công chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cuộc tổng tiến công nổi dậy của quân và dân ta nổ ra hàng loạt ở 4 thành phố lớn, 37 thị xã và hàng trăm thị trấn trên toàn miền Nam, làm tan rã 600 ấp chiến lược và giải phóng hơn 100 xã và hơn 1,6 triệu dân.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chiến lược gián đòn quyết định vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc chính quyền Mỹ phải xuống tay chấm dứt cuộc chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc, chấp nhận đàm phán tại hội nghị Paris. Thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968 gây chấn động nước Mỹ và dư luận quốc tế, tạo ra một bước ngoặc quyết định để cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi tới thắng lợi, đồng thời khẳng định truyền thống yêu nước, sức mạnh quật cường của dân tộc, tinh thần độc lập tự chủ trong hoạch định đường lối và chỉ đạo chiến lược của Đảng, qua đó để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu của quân và dân ta trong đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại hội thảo

Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành mong muốn các địa biểu tập trung các vấn đề như: Làm sâu sắc về sự lãnh đạo của Đảng, của Trung ương Cục miền Nam, Đảng đoàn Bộ Công an đối với công tác an ninh miền Nam, hoạt động của lực lượng CAND, lòng trung thành chiến đấu anh dũng hy sinh của cán bộ chiến sĩ CAND trong tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Phân tích làm rõ những đóng góp của lực lượng CAND, mối quan hệ phối hợp, hợp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa lực lượngCAND với quân đội nhân dân, sự yêu thương đàm bọc, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân đối với lực lượng an ninh miền Nam trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Những bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình chiến đấu để vận dụng vào thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng góp phần hoàn thành lý luận về công tác công an trong tình hình mới…

Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang nhấn mạnh rằng hội thảo được tổ chức tại TP HCM, một địa bàn trọng điểm trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên toàn miền Nam, có ý nghĩa quan trọng, đây là nơi lực lượng an ninh miền Nam cùng nhân dân, các lực lượng vũ trang cách mạng đã tiến công thẳng vào sào huyệt của chính quyền Sài Gòn, tay sai của đế quốc Mỹ lập lên những chiến công đi vào lịch sử hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong suốt thời kỳ cách mạng lực lượng an ninh miền Nam luôn vững vàng về chính trị, sắc bén về nghiệp vụ, đoàn kết và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng. Trong tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 cùng với các hoạt động quy mô lớn, nhân dân và các lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng an ninh miền Nam đã có có những đóng góp quan trọng vào những thắng lợi của lực lượng cách mạng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang phát biểu tại hội thảo

Ông Tất Thành Cang nhấn mạnh là trong tình hình hiện nay đòi hỏi lực lượng công an TP HCM phải kế thừa truyền thống vẻ vang của anh ninh miền Nam, lực lượng CAND vừa công tác, vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng, không ngừng trưởng thành về chính trị, tư tưởng, tổ chức; phát triển theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu, nhiệm vụ Đảng bộ và nhân dân TP đặt ra trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng của nhân dân, góp phần xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với TP mang tên Bác - TP Anh hùng, TP cùng cả nước, vì cả nước.

Báo cáo đề dẫn, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Công an - đề nghị các đại biểu tập trung vào những nội dung như: Những quan điểm sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn tài tình và sự chuẩn bị của Đảng, Trung ương cục miền Nam, Đảng đoàn Bộ Công an, các khu ủy và Thành ủy Sài Gòn - Gia Định trong tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu thân 1968.

Cần tập trung đi sâu phân tích vai trò và những đóng góp to lớn của lực lương công an nhân dân, lực lượng an ninh miền Nam. Làm rõ sự phối hợp với lực lượng an ninh miền Nam với quân giải phóng các lực lượng cách mạng khác, quần chúng nhân dân miền Nam, đặc biệt là Sài Gòn - Gia Định. Cần rút ra những bài học kinh nghiệm từ cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968...

Bài và ảnh: Trường Hoàng