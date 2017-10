Mãn nhãn trước những bóng hồng bảo vệ an ninh APEC

29/10/2017 10:19

Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra tại TP Đà Nẵng từ ngày 6 đến 11-11. Những ngày này, các nữ cảnh sát vẫn hằng ngày chăm chỉ luyện tập để chuẩn bị công tác bảo đảm an ninh cho sự kiện trọng đại này.

Để phục vụ APEC, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã ra quân bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường chính ở TP Đà Nẵng. Lực lượng của ngành được tuyển chọn từ các phòng CSGT trên cả nước, trong đó có nhiều nữ cảnh sát làm nhiệm vụ đón đoàn.

Những nữ cảnh sát xinh đẹp sẽ có mặt đón đoàn tại các resort ven biển - nơi diễn ra các hội nghị quan trọng trong Tuần lễ cấp cao APEC

Góp mặt đảm bảo an ninh, trật tự, chống bạo loạn, khủng bố dịp APEC là lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát cơ động của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an). Nhiều nữ cảnh sát đặc nhiệm đã tham gia huấn luyện, diễn tập các phương án an ninh.

Bất kề trời nắng, mưa, các nữ cảnh sát đặc nhiệm vẫn miệt mài luyện tập võ thuật.

Cho đến những bài đánh tình huống trong các trường hợp có bạo loạn, đánh bắt nhóm người mua bán trái phép chất ma túy có hành vi chống người thi hành công vụ.

Với dáng người mảnh mai, những nữ cảnh sát đặc nhiệm có thể cùng lúc đánh gục, khống chế nhiều mục tiêu cùng lúc.

Khó khăn nhất với các nữ đặc nhiệm là những bài tập khí công. Qua thời gian luyện tập chăm chỉ, kiên trì và với ý chí vững vàng, các nữ cảnh sát đặc nhiệm có thể thực hiện nhiều màn công phá như kê chân cho đồng đội đập vỡ phiến đá lớn, nằm lên chông để công phá bê tông.

Các nữ cảnh sát đặc nhiệm tham gia vào một tình huống diễn tập đánh bắt nhóm khủng bố khống chế con tin. Ngoài những động tác đu dây tiếp cận tòa nhà cao tầng từ trên cao, nhiều nữ cảnh sát đặc nhiệm sát cánh cùng đồng đội trong những tình huống tiêu diệt nhóm khủng bố.

Kiên trì trong những bài tập luyện, cảnh sát cơ động đã sẵn sàng bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra APEC 2017. Nhiều người dân khi chứng kiến những màn trình diễn khí công, võ thuật của cảnh sát cơ động càng thêm tin tưởng vào sức mạnh của lực lượng.

Bích Vân