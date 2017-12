Miền Trung lại ngập trong lũ

Ngập không hoàn toàn do xả lũ

Nói về việc đã có quy trình xả lũ nhưng lũ những ngày qua về miền Trung vẫn rất lớn, ông Tô Xuân Bảo, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương, cho biết khu vực này địa hình hẹp, dốc nên thủy điện có quy mô nhỏ, dẫn đến dung tích phòng lũ của hồ thủy điện cũng nhỏ. "Không giống như thủy điện phía Bắc với quy mô lớn, có những đợt lũ, họ cắt lũ được hoàn toàn cho phía hạ du, hồ miền Trung chỉ giữ được một phần nước thôi nhưng dù sao cũng đã góp phần giữ lại được một ít để giảm mức độ lũ" - ông Bảo giải thích.

Ngoài ra, theo ông Bảo, trong trường hợp này, mưa lớn không xảy ra ở hồ thủy điện mà là mưa ở hạ du nên lũ không phải hoàn toàn do thủy điện xả. Do đó, địa phương phải bảo đảm các phương án di dân, bảo đảm an toàn tài sản cho dân.

Th.Dương