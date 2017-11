Một bé trai chết đuối trong giờ học ở trường mầm non

01/11/2017 18:02

Chiều 1-11, Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cùng các cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ việc một bé trai 2 tuổi đang là học sinh Trường Mầm non Quảng Thọ (phường Quảng Thọ, TX Ba Đồn) tử vong do đuối nước gần khu vực trường này.



Nước dâng cao dễ bị đuối nước (ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 ngày 1-11, cháu Lê Văn Thanh Tùng (2 tuổi, quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, đang tạm trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) được phát hiện tử vong tại một bờ ruộng sâu cách Trường Mầm non phường Quảng Thọ khoảng 200m.

Được biết, thời điểm này đang là lúc các cô giáo đang cho trẻ nghỉ ngơi và đi vệ sinh nhưng không hiểu vì sao bé Tùng tự ý ra được khỏi trường. Khoảng 10 phút sau giờ đi vệ sinh, các cô không thấy cháu trong lớp nên tỏa đi tìm thì phát hiện cháu đã tử vong.



Theo bà Đặng Thị Hồng Ân, Trưởng phòng Giáo dục mầm non - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, cho hay thời điểm này cô giáo cho các cháu đi vệ sinh. Bé trai tự ra khỏi trường, ngoài kiểm soát của các cô giáo.



"Nhà trường đang xây dựng, có mở cổng ít phút để xe vào chở vật liệu, nên cháu có thể ra ngoài lúc này" - bà Ân nói.



Còn Thượng tá Lê Văn Hóa, Trưởng công an thị xã Ba Đồn – cho biết vị trí tai nạn là con đường cháu bé hay đi về nhà. "Gia đình viết cam kết không khiếu nại, cháu tử vong do đuối nước" – Thượng tá Hóa khẳng định.







M. Tuấn