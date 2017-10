Một chiến sĩ “mất tích” bí ẩn trước ngày vào ngành công an

25/10/2017 17:58

Ngày 25-10, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đơn vị vẫn chưa có thông tin về chiến sĩ Lê Hoàng Phúc (21 tuổi; ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) bị "mất tích" gần ba tuần trước. Công an tỉnh Sóc Trăng đã gửi thông báo đến các đơn vị của Bộ Công an và công an các tỉnh, thành để nhờ hỗ trợ tìm kiếm anh Phúc.



Chiến sĩ Lê Hoàng Phúc. Ảnh trên Facebook

Bà Phạm Thị Út Em (mẹ Phúc) cho biết sau 3 năm học trung cấp cảnh sát vũ trang tại Hà Nội, ngày 5-10, Phúc về Cần Thơ để hôm sau đến Công an Sóc Trăng nhận công tác. Tối hôm đó, Phúc xin phép gia đình để đi ăn uống cùng bạn bè tại TP Cần Thơ. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau thì gia đình mất liên lạc với Phúc.

PHONG KHÊ