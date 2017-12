Một học sinh lớp 6 bị cha đẻ đánh bầm dập

05/12/2017 09:44

Sáng 5-12, bác sĩ Y Nhân M’lô, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang điều trị cho cháu Khuất Hữu H.A (11 tuổi, học sinh lớp 6, Trường THCS Phan Chu Trinh - xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, trưa 3-12, sau khi làm xong việc nhà, cháu A. xin đi chơi nhưng không được ông Khuất Hữu Quyền (SN 1968, cha cháu A.) đồng ý. Tuy nhiên, cháu A. vẫn đi chơi đến khoảng 13 giờ cùng ngày thì về nhà. Lúc này, ông Quyền đã dùng cây tre đánh liên tiếp nhiều phát vào người cháu A. Đến sáng 4-12, cháu A. đến lớp thì cô giáo thấy mắt, tay, chân và nhiều nơi trên cơ thể bị bầm tím nên gặng hỏi. Sau khi nghe học sinh của mình kể lại sự việc bị cha đánh, cô giáo đã đưa cháu A. xuống gặp ban giám hiệu rồi báo cho chính quyền địa phương. Sáng cùng ngày, cháu A. được nhà trường cùng các cơ quan đoàn thể tại xã Cư Né đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ để thăm khám và điều trị. Tại bệnh viện, cháu A. được chẩn đoán đa chấn thương và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Biết (SN 1968, mẹ cháu A.) cho biết: "Ngày 4-12, tôi nhận được tin báo con trai bị chồng đánh phải nhập viện nên tức tốc chạy lên. Tới nơi, tôi hết sức đau xót và bức xúc khi chứng kiến con trai bị chồng đánh bầm tím khắp người. "Tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tôi cũng đang làm các thủ tục để đưa con trai về nuôi" – bà Biết nói.

Cháu A. bị cha đánh bầm dập khắp cơ thể

Bà Biết và ông Quyền lấy nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Sống với nhau được một thời gian, có 2 người con thì ông Quyền nghi ngờ vợ ngoại tình nên thường xuyên đánh đập vợ con. Không chịu được những trận đòn, bà Biết đã con gái lớn về huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) sinh sống.

Liên quan đến vụ việc, thiếu tá Y Tuệ Ayun, Trưởng Công an xã Cư Né cho biết: Sáng 4-12 chúng tôi đã liên lạc với vợ của ông Quyền. Sau khi mẹ cháu có mặt, chính quyền địa phương đã giao cháu A cho mẹ chăm sóc chứ không đưa cháu về ở với cha nữa. Đồng thời, công an xã đã làm giấy triệu tập ông Quyền lên làm việc nhưng do thần kinh của ông ấy không được ổn định nên vẫn chưa đến công an xã. "Hiện công an xã cũng tham mưu với cấp trên xin hướng xử lí hành vi bạo hành trẻ em đối với ông Quyền" - thiếu tá Y Tuệ Ayun nói.

Cao Nguyên