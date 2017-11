Mưa lũ gây ngập nhiều vùng ở Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế

21/11/2017 00:33

Tại Quảng Nam, theo ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, do mưa lớn kết hợp với thủy điện xả lũ, đến sáng 20-11, một số vùng thấp trũng ở huyện ngập sâu trong nước; tuyến đường từ trung tâm huyện Đại Lộc qua các xã như Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Sơn bị chia cắt. Ông Lê Ngọc Trung, Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, cũng cho biết do mưa lớn những ngày qua cộng với thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ nên các vùng thấp trũng ở địa phương đã bị ngập nặng, có 4 xã trên địa bàn huyện bị nước lũ chia cắt.



Người dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam dùng xe bò kéo xe máy qua đường bị lũ chia cắt Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Theo ghi nhận, đến chiều 20-11, nước lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Nam rút dần nhưng nhiều nơi vẫn còn bị chia cắt. Trên tuyến đường ĐT 609 nối trung tâm huyện Đại Lộc với các xã Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Sơn..., nước lũ tràn qua đường gần 1 m khiến người dân không thể lưu thông qua lại bằng xe máy. Để phục vụ nhu cầu người đi đường, người dân địa phương dùng xe bò kéo xe máy qua khỏi vùng thấp trũng. Giá cho mỗi chuyến gồm cả xe máy và người là 20.000 đồng.

Theo ghi nhận, lúc 16 giờ ngày 20-11, tại tỉnh Quảng Nam có 4 thủy điện tiếp tục xả lũ, lưu lượng giảm so với buổi sáng. Cụ thể, thủy điện A Vương lưu lượng nước về hồ 180 m3/giây, xả hơn 107 m3/giây; thủy điện Sông Bung 4 nước về hồ 203 m3/giây, xả qua chạy máy 160 m3/giây; thủy điện Sông Tranh 2 nước về hồ 293 m3/giây, xả lũ 293 m3/giây; thủy điện Đắk Mi 4 nước về hồ 200 m3/giây, xả lũ 127 m3/giây.

Để ứng phó tình hình mưa lũ, nguy cơ sạt lở đất, chính quyền huyện Bắc Trà My - nơi vừa xảy ra nhiều vụ sạt lở núi vùi chết 12 người - đã di dời hơn 500 hộ dân đến nơi an toàn. Huyện Nam Trà My cũng di dời một số hộ dân có nguy cơ bị sạt lở.

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, đợt lũ mới khiến nhiều vùng bị ngập nặng. Các tuyến đường liên thôn, liên xã ở vùng trũng của huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang và thị xã Hương Trà đều bị ngập; nhiều nơi người dân phải đi lại bằng ghe. Trong sáng 20-11, nước sông Hương lên mức báo động II, trong khi sông Bồ vượt báo động II khoảng 0,8 m.

Từ 19 giờ ngày 19-11 đến 7 giờ ngày 20-11, cả 3 hồ thủy điện - thủy lợi trên lưu vực sông Hương, sông Bồ xả về hạ du khoảng 130 triệu m3 nước. Đến 21 giờ ngày 19-11, hồ thủy lợi - thủy điện Tả Trạch bắt đầu đóng cửa xả đáy, ưu tiên vận hành hồ Bình Điền ở hạ nguồn để giảm lũ cho sông Hương.

Nhằm bảo đảm cho hạ du và đón lũ từ thượng nguồn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát lệnh điều tiết. Cụ thể, đối với hồ thủy điện Bình Điền vận hành đưa mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ 80,6 m. Lưu lượng điều tiết tăng dần qua tràn và tua-bin khoảng 1.500 m3/giây. Hồ thủy điện Hương Điền vận hành điều tiết qua tràn và qua tua-bin với lưu lượng tránh đột biến khoảng 1.500 m3/giây đưa mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ 56 m.

Tàu kẹt do lở đèo Hải Vân Đại diện ga Huế cho biết đến tối 20-11, ngành đường sắt đã khắc phục xong sự cố sạt lở trên đèo Hải Vân để thông tuyến đường sắt Bắc - Nam. Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, đoàn tàu SE3 hành trình từ Bắc vào Nam khi lên đến đèo Hải Vân thì bị mắc kẹt tại Km 758 + 400 ở khu Lăng Cô - Hải Vân Bắc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) do sạt lở xảy ra vào khuya 19, rạng sáng 20-11. Lái tàu SE3 đã cho dừng tàu lại sau đó phát lệnh cho nhân viên về vị trí nhả hãm tay đẩy tàu về ga Lăng Cô để chờ. B.VÂN





Trần Thường - Quang Tám