Người dân Bắc Trà My hoảng hồn vì động đất ?

21/11/2017 22:53

Tối 21-11, nhiều người dân sinh sống ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam - nơi có thủy điện Sông Tranh 2 - cho biết họ cảm nhận một trận động đất khá mạnh vừa xảy ra.



Một người dân cho biết động đất xảy ra khoảng 20 giờ 34 phút, kéo dài khoảng 5 giây, người này cảm nhận rung lắc kèm theo tiếng nổ lớn. "Trận động đất này theo tôi cảm nhận thì khá mạnh" – một phụ nữ ở thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My cho biết.

Nhiều người chia sẻ lên mạng về trận động đất

Trong tối 21-11, rất nhiều người dân sống ở huyện Bắc Trà My sau khi cảm nhận trận động đất trên đã chia sẻ lên trang facebook cá nhân của mình với vẻ rất lo lắng. Nhiều tài khoản khác cũng vào xác nhận có trận động đất mạnh xảy ra, nhà của họ bị rung lắc mạnh.

Trao đổi với Báo Người Lao Động tối 21-11, ông Lê Nho Triều, Chánh Văn phòng UBND huyện Bắc Trà My, xác nhận khoảng 20 giờ 37 phút, ông và nhiều người dân ở thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My) có cảm nhận một trận rung chấn nhẹ khoảng vài giây. Ông Triều nhận định có thể đây là một trận động đất nhẹ vì thông thường nếu có các trận động đất mạnh, sau một thời gian ngắn, huyện sẽ nhận được thông tin từ hệ thống quan trắc.

Nhiều người cảm thấy lo lắng

Theo quan sát của phóng viên Báo Người Lao Động vào lúc 22 giờ 10 phút tối 21-11, trên website của Viện Vật lý địa cầu chưa có thông tin đăng tải về trận động đất xảy ra vào tối cùng ngày ở huyện Bắc Trà My.

Cảnh thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ

Những ngày qua, mưa lớn ở thượng nguồn khiến hồ thủy điện Sông Tranh 2 đầy nước, thủy điện này đã xả lũ xuống hạ du liên tục trong 2 ngày qua. Theo số liệu cập nhật lúc 22 giờ tối 21-11, nước về hồ Sông Tranh 2 với lưu lượng 292 m3/s, thủy điện này xả qua tràn 90 m3/s, chạy máy 202 m3/s (tổng xả bằng lượng nước về hồ).



Tr.Thường