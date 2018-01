Phó Thủ tướng reo mừng giây phút Quang Hải ghi "tuyệt phẩm"

27/01/2018 15:23

Các CĐV Việt Nam đã vỡ òa vui sướng trong giây phút Quang Hải ghi "tuyệt phẩm" giữa bão tuyết. Khắp các nẻo đường ở Hà Nội, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, SVĐ Quốc gia Mỹ Đình... đều nghẹt thở trong tiếng reo vui.



Tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng các cán bộ ngoại giao cùng tập trung cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.



Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (bìa phải hàng đầu) ăn mừng bàn thắng của U23 Việt Nam - Ảnh: Diệu Thúy

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình "nổ tung" bởi tiếng hò reo sau khi Quang Hải ghi bàn

Hàng vạn cổ động viên có mặt tại bờ Hồ Gươm cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, đầu giờ chiều 27-1, hàng vạn người hâm mộ đã có mặt tại bờ hồ Hoàn Kiếm để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Trong không khí sôi động, người dân cùng cờ hoa và băng rôn đỏ rực cả khu vực quanh Hồ Gươm.



Hiện tại, UBND TP Hà Nội lắp 1 màn hình lớn tại khu vực tượng đài Chiến Thắng nằm ở đường Đinh Tiên Hoàng để người hâm mộ có thể theo dõi được trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan. Đặc biệt, có rất nhiều du khách nước ngoài cũng hòa mình cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.



Tại nhà hát lớn Hà Nội đặt màn hình lớn, an ninh được tăng cường. Các cổ động viên phải qua cổng kiểm tra an ninh mới đi vào được khu vực xem truyền hình trực tiếp.

Cổ động viên mang cờ và băng rôn đỏ rực cả khu vực hồ Hoàn Kiếm

Phil, một du khách đến từ nước Anh, cho biết trước đó đã xem trận bán kết giữa U23 Việt Nam gặp U23 Qatar và cảm thấy không khí rất cuồng nhiệt. Do vậy, hôm nay anh lại tiếp tục ra bờ hồ Hoàn Kiếm để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam và tận hưởng bầu không khí tuyệt vời tại đây.

So sánh sự cuồng nhiệt giữa cổ động viên Việt Nam và nước Anh, Phil cho biết ở Việt Nam đây là lần đầu nên rất đặc biệt, còn ở nước Anh thì thường xuyên, do vậy rất khó để so sánh. Chỉ thấy rằng Việt Nam là người rất yêu bóng đá.

Không khí vô cùng sôi động tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

Trong đó, không ít du khách là người nước ngoài cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam

Phil, du khách đến từ nước Anh, cho biết không khí cổ vũ của cổ động viên Việt Nam rất tuyệt vời

Tại khu vực nhà hát lớn:

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã không còn một chỗ trống trên khán đài và dưới sân, với sự tham dự của mấy chục ngàn người hâm mộ. Dù trận đấu chưa bắt đầu nhưng sân Mỹ Đình như muốn nổ tung bởi sự cổ vũ của các cổ động viên.

Sân Mỹ Đình rợp cờ Tổ quốc, khoảng 50 ngàn người đã có mặt tại đây.

Tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình:

Biển người cùng cờ đỏ sao vàng tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình

Các CĐV cuồng nhiệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình

