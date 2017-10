Nhóm côn đồ chém trọng thương công an tại Miếu Bà Chúa Xứ

25/10/2017 11:35

Sáng 25-10, TAND TP Châu Đốc, tỉnh An Giang mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Chùm (SN 1992; ngụ khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP Châu Đốc) về tội "Cố ý gây thương tích". 9 bị cáo khác có liên quan bị truy tố về tội "Chống người thi hành công vụ", gồm: Nguyễn Văn Chum Em (SN 1990); Nguyễn Văn Cần (SN 1984); Nguyễn Thị Bé Chi (SN 1982); Nguyễn Thị Út Nhí (SN 1998); Nguyễn Thị Nhí (SN 1992); Nguyễn Văn Khanh (Sinh ngày 17-3-2001); Nguyễn Văn Thành (SN 1996); Nguyễn Thị Hồng Phương (SN 1996) và Trần Thị Lệ Hoa (SN 1977). Các bị hại trong vụ án này là thượng sĩ Hứa Thiện Đông và thượng sĩ Trần Phú Lợi, thuộc lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh An Giang.



Nhóm côn đồ ở Núi Sam trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ, ngày 20-5, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực Lễ hội Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh An Giang phát hiện Trung cầm dao Thái Lan đe dọa đâm Nguyễn Văn Sang (ngụ phường Núi Sam) do mâu thuẫn từ trước nên tiến hành khống chế và thu giữ con dao. Sau đó, lực lượng chức năng dẫn giải Trung đến bàn giao cho Công an phường Núi Sam xử lý theo thẩm quyền. Lúc này, người nhà của Trung bán nhang, đèn dạo gần đó, gồm Nguyễn Văn Huỳnh, Trần Thị Hương, Chum Em, Chùm, Út Nhí, Nguyễn Thị Bé Ba và Nhí kéo nhau đến chốt chặn và có lời lẽ xúc phạm lực lượng CSCĐ. Chum Em và Chum còn rủ các chiến sĩ ở chốt chặn này đánh nhau. Khi Công an phường Núi Sam đến đưa Trung về trụ sở thì những người này ngăn cản, không cho đưa lên xe. Chum Em ngang nhiên lấy xe mô tô của mình chở Trung đi đến Công an phường Núi Sam.

Biết tin con trai bị khống chế, Cần cùng vợ là Bé Chi điều khiển xe mô tô đến Công an phường Núi Sam la lối để gây áp lực, buộc thả người. Thậm chí, Cần còn ngang nhiên kêu Trung lên xe mô tô để Cần chở đi tìm lực lượng Công an đã bắt con mình để đánh lại. Khi cả 2 đến khu vực có chốt chặn trước chùa Tây An, Trung chỉ người đã tham gia bắt mình là ông Nguyễn Hoàng Tú. Tại đây, Chùm cầm dao xếp, Thành cầm dao Thái Lan, trong khi Cần, Chum Em, Bé Chi, Nhí, Út Nhí, Hồng Phương, Lệ Hoa và Khanh cùng đuổi đánh ông Tú. Thấy vậy, 4 chiến sĩ CSCĐ đang trực gần đó ra ngăn cản thì bị nhóm của Cần đuổi đánh. Khi thấy các chiến sĩ chạy vào Miếu Bà, Cần kêu mọi người không đuổi theo nữa mà quay trở lại ngã ba Bưu điện Núi Sam gần chốt chặn để chuẩn bị hung khí chống trả lại lực lượng Công an.

Sau khi nhận được tin báo, Đại đội Cơ động phân công 19 cán bộ, chiến sĩ đến phối hợp cùng Công an phường để yêu cầu nhóm người của Cần về trụ sở Công an phường giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, nhóm của Cần không chấp hành, có lời lẽ xúc phạm và tấn công lại nên buộc lực lượng phải trấn áp để bắt giữ. Trong lúc giằng co, Bé Chi dùng tay, Nhí và Chum Em cầm nón bảo hiểm đánh vào lực lượng. Trong khi đó, Chùm dùng dao xếp chém nhiều nhát khiến thượng sĩ Đông bị 1 vết thương thấu bụng, thượng sĩ Lợi bị vết thương trên cánh tay trái. Chưa dừng lại, Cần và Chum Em còn xông tới giải vây cho Chùm chạy thoát về nhà. Khi bị bao vây tại nhà, Chùm cầm 2 con dao yếm, Cần và Khanh mỗi người cầm con dao Thái Lan sẵn sàng chống trả lại nếu bị bắt. Sau khi được vận động thuyết phục, Cần và Chùm mới chịu ra trình diện.

Trong nhóm côn đồ này thì Nguyễn Văn Thành là đối tượng có 2 tiền án về tội "Cướp giật tài sản".

Theo kết quả giám định, thượng sĩ Đông bị tổn thương với tỉ lệ 31%, thượng sĩ Lợi 8%. Với kết quả này, VKSND TP Châu Đốc ra quyết định truy tố Chùm về tội "Cố ý gây thương tích" với mức án được đề nghị từ 5 năm đến 15 năm tù. Trong khi đó, Cần, Bé Chi, Chum Em, Nhí, Út Nhí, Thành, Hoa, Hồng Phương và Khanh về tội "Chống người thi hành công vụ" với mức án đề nghị từ 6 tháng đến 3 năm tù. Riêng các đối tượng Nguyễn Văn Huỳnh, Hương, Bé Ba và Trung tuy có hành vi chống người thi hành công vụ nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan CSĐT đã đề nghị xử lý hành chính.

Dự kiến trong chiều 25-10, HĐXX sẽ đưa ra các mức án phù hợp đối với các bị cáo trong vụ án gây xôn xao dư luận này.

Tin - ảnh: T.Nốt