An ninh Việt Nam, Mỹ tất bật trước giờ Không lực Một chở Tổng thống Donald Trump hạ cánh

11/11/2017 15:58

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ngay từ đầu giờ chiều ngày 11-11, tại khu vực Sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội), công tác đảm bảo an ninh diễn ra vô cùng nghiêm ngặt. Chiều nay, sau khi tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25, Tổng thống Mỹ Donald Trump rời TP Đà Nẵng tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày 11 và 12-11 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.



Lực lượng an ninh của Việt Nam với các trang thiết bị chuyên dụng, hiện đại đứng gác tại các khu vực dành cho khách bay đi/đến trong nước cũng như quốc tế. Nhiều chó nghiệp vụ được huy động đảm bảo công tác an ninh trước khi chiếc chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) chở Tổng thống Donald Trump hạ cánh.



Tại cửa VIP C5 rất nhiều đặc vụ Mỹ và an ninh Việt Nam đứng canh gác. Bất kỳ ai ra và vào đều được cả lực lượng an ninh của hai phía Việt Nam và Mỹ kiểm tra qua nhiều lớp.

Các xe ra, vào được nhân viên an ninh dùng máy dò mìn kiểm tra kỹ càng.

Dọc đường Võ Nguyên Giáp dẫn về cầu Nhật Tân có nhiều chốt an ninh đứng gác.



Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam và diễn ra ngay trong năm cầm quyền đầu tiên, thể hiện sự coi trọng quan hệ với Việt Nam, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Mỹ trong thời gian tới. Trong chuyến công du 5 nước châu Á từ ngày 3 đến 14-11 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Việt Nam là quốc gia duy nhất mà ông Donald Trump dừng chân ở 2 điểm: Hà Nội và TP Đà Nẵng.

Dự kiến sau khi đến Hà Nội vào chiều nay, 11-11, tối cùng ngày, Tổng thống Donald Trump sẽ dự tiệc chiêu đãi Nhà nước do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì. Sáng mai 12-11, lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra tại trọng thể Phủ Chủ tịch, sau đó Tổng thống Mỹ và Chủ tịch nước Trần Đại Quang có cuộc hội đàm, chứng kiến lễ ký kết văn kiện và họp báo chung. Tổng thống Trump sẽ hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng ngày.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận tại sân bay quốc tế Nội Bài trước giờ chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) chở Tổng thống Donald Trump hạ cánh:

Đoàn xe tháp tùng Tổng thống Mỹ tiến vào sân bay

Mật vụ Mỹ và an ninh Việt Nam dày đặc

Dùng thiết bị dò mìn kiểm tra kỹ xe vào sân bay

Chó nghiệp vụ được huy động để kiểm tra chất nổ

Kiếm tra giấy tờ của phóng viên kỹ càng

Nhiều lớp soi chiếu an ninh

An ninh Mỹ kiểm tra an ninh tại khu vực phóng viên tác nghiệp

Chó nghiệp vụ kiểm tra an ninh tại khu vực phóng viên tác nghiệp





Huy Thanh - Nguyễn Hưởng