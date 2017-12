Nữ hiệu trưởng mầm non “mất tích” bí ẩn để lại nợ nần tiền tỉ

06/12/2017 09:35

Khoảng 10 ngày nay, tại xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xôn xao thông tin bà Đỗ Thị Tình (SN 1972, ngụ xã Tế Lợi), đang là Hiệu trưởng trường mầm non Tế Lợi, không đến trường làm việc, không có mặt ở địa phương. Nhiều người cho biết bà Tình vay nợ của người dân và giáo viên trong trường với số tiền nhiều tỉ đồng không có khả năng chi trả nên đã bỏ trốn.

Ngôi trường nơi nữ hiệu trưởng mất tích bí ẩn khiến nhiều giáo viên điêu đứng, cả xã xôn xao

Ông Đỗ Khắc Minh, Chủ tịch UBND xã Tế Lợi, xác nhận thông tin trên là đúng sự thật và địa phương này đã có báo cáo gửi UBND huyện Nông Cống để có hướng xử lý. "Chúng tôi cũng chưa dám khẳng định bà này có bỏ trốn hay không vì đang trong thời gian đi học lớp quản lý ở TP Thanh Hóa. Tuy nhiên, bà Tình không đến trường cũng như mất liên lạc từ hôm 24-11 đến nay là đúng"-ông Minh cho hay.

Theo ông Minh, trước khi "mất tích" khỏi trường, bà Tình có nợ của hàng loạt giáo viên trong trường với số tiền trên 1 tỉ đồng. Ngoài ra, bà Tình đã tự ứng số tiền gần 120 triệu đồng (là tiền đóng góp quỹ phụ huynh học sinh, tiền giáo viên đóng góp mua tài liệu, tiền mua đồ chơi cho học sinh…) nói đi trả tiền mua bàn ghế cho lớp nhưng kiểm tra thì chưa thấy trả; mang 25 triệu đồng tiền phụ huynh đóng góp mua đồ ăn sáng cho học sinh nhưng mới trả cho nơi cung ứng 3 triệu đồng, còn lại không biết tiêu vào việc gì….

Cũng theo Chủ tịch xã Tế Lợi, sau khi sự việc xảy ra, ông có liên lạc một số nơi nhưng không ai biết bà Tình đi đâu, ngôi nhà ở địa phương bà này cũng đã bán lại cho 1 người khác. "Việc bà Tình đi đâu không rõ khiến tình hình địa phương trở nên rối ren, nhất là việc điều hành, lo ăn học cho hơn 300 học sinh và tâm lý những người cho bà Tình vay số tiền lớn. Chúng tôi đã cử cán bộ xuống trường động viên các cô giáo yên tâm công tác và cho lắp hệ thống camera trong trường để đảm bảo an ninh vì có một số đối tượng xã hội đen tới trường tìm bà Tình đòi nợ"- ông Minh nói.

Báo cáo của UBND xã Tế Lợi về sự mất tích của bà Đỗ Thị Tình, Hiệu trưởng trường mầm non xã này

Ông Đỗ Ngọc Phan, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nông Cống, cho biết đã nghe thông tin xôn xao việc bà Tình vay nợ của nhiều người và mất liên lạc 10 ngày qua. "Phòng cũng có nghe, nhưng không rõ thực hư thế nào vì không thấy giáo viên nào phản ánh lên phòng cả. Đầu năm, khi phòng nghe cũng có mời bà Tình lên chấn chỉnh rồi nhưng bà này chối. Bà Tình đang trong thời gian đi học lớp quản lý (từ ngày 5-11 đến ngày 5-12), sau ngày này nếu bà Tình vẫn không tới trường thì phòng sẽ báo cáo huyện có hướng xử lý"- vị lãnh đạo này thông tin.

Liên quan đến một số khoản tiền mà bà Tình ứng thủ quỹ thu chi vào việc cá nhân, vị lãnh đạo này cho biết nếu bà Tình không về, phòng sẽ làm việc lại với nhà trường và sẽ cho thanh, kiểm tra, làm rõ. "Chúng tôi cũng nghe bà này vay của nhiều người, số tiền cũng lớn nhiều tỉ đồng nhưng không biết thực hư thế nào. Hiện để ổn định tình hình, huyện đã có văn bản tạm giao quyền điều hành nhà trường cho bà Nguyễn Thị Thành, Phó hiệu trưởng, kể từ ngày 29-11"- ông Phan nói.

Trao đổi với Báo Người Lao Động chiều ngày 5-12, ông Trần Văn Thuấn, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, cho biết đang giao Công an huyện vào cuộc làm rõ. "Do bà Tình có liên quan đến việc vay nợ bên ngoài nên phải giao cho công an làm rõ. Còn về góc độ quản lý nhà nước, dù bà Tình có bỏ trốn hay không thì quan điểm của huyện là cho nghỉ việc. Một hiệu trưởng nhà trường mà tư cách như thế thì không xứng đáng để đứng lớp nữa"- ông Thuấn khẳng định.

Được biết, bà Đỗ Thị Tình lên làm Hiệu trưởng từ năm 2014, chồng mất do điện giật nhiều năm trước. Bà Tình sống cùng với con trai hơn 20 tuổi, sau ngày bà Tình "mất tích", con trai bà cũng không còn có mặt ở địa phương.

Tin-ảnh: Tuấn Minh