Nữ sinh viên bị người yêu sát hại bằng 15 nhát dao

12/12/2017 17:05

Ngày 12-12, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Anh Tú (SN 1992; ngụ thôn Phú Đông, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Giết người".



Theo điều tra ban đầu, giữa Tú và chị Trương Vũ Thị T. (SN 1997; ngụ thôn Ái Mỹ, xã Đại An, huyện Đại Lộc) có tình cảm yêu đương khoảng 4-5 năm nay. Tú là cựu sinh viên của một trường CĐ tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), còn chị T. hiện là sinh viên năm 3 của Trường ĐH Quảng Nam.

Tháng 8 vừa qua, Tú và chị T. thuê một phòng trọ sống cùng nhau tại TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam). Trong thời gian này, Tú thường xuyên đi Hội An rồi trở về Tam Kỳ với chị T. Thời gian gần đây, tình cảm hai người sứt mẻ, từng đôi lần nói lời chia tay rồi quay lại.

Yêu nhau nhiều năm nhưng Tú đã sát hại người yêu bằng 15 nhát dao Ảnh: Facebook

Ngày 1-12, Tú vào phòng trọ với chị T. thì 2 người xảy ra mâu thuẫn vì Tú nghĩ rằng chị T. có người khác. Chiều hôm đó, Tú về quê và sáng ngày hôm sau thì vào lại Tam Kỳ. Khi Tú đến phòng trọ, chị T. bỏ qua phòng bạn gái ở. Tú qua gọi nhưng chị T. không về và đòi chia tay với Tú. Sáng 3-12, chị T. về phòng trọ và đuổi Tú ra khỏi phòng.

Lúc này, Tú đã dọn đồ đạc nhưng vì không muốn chia tay với chị T. nên nam thanh niên này ngồi sửa lại ổ cắm điện ở phòng với mong muốn người yêu sẽ nguôi giận. Trong lúc Tú sửa điện, giữa 2 người tiếp tục có lời qua tiếng lại. Sau đó, chị T. cầm ổ cắm điện ném vào đầu và có đánh vào đầu Tú.

Bực tức, Tú sử dụng con dao thái đang cầm để sửa điện đâm tổng cộng 15 nhát dao vào ngực, bụng và tay của chị T. Nghe tiếng la hét, một người cùng xóm trọ chạy qua phát hiện sự việc đã cùng Tú đưa chị T. đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, chị T. đã tử vong vào khoảng 20 giờ 30 phút tối qua (11-12).

Tr.Thường