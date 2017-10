Ôtô và xe máy cháy rụi khi tông nhau, có người bị thương

27/10/2017 06:14

Khoảng 20 giờ, ngày 26-10, tại Xóm Mới, xã Bãi Thỡm, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã xảy ra một vụ cháy dữ dội khiến 1 xe máy và 1 xe ô tô bán tải bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Chiếc xe ô tô bán tải rụi gần như hoàn toàn

Theo những người dân chứng kiến cho biết xe ô tô bán tải kéo chiếc xe máy chạy gần 3 km. Khi đến ngã ba Xóm Mới thì bùng cháy dữ dội. Do bị cháy rụi nên không rõ biển số của cả 2 xe.

Sau khi xảy ra đám cháy, lực lượng PCCC của Công an huyện Phú Quốc đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường để dập tắt đám cháy.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường để điều tra

Theo một chiến sĩ công an cho biết trên xe ô tô bán tải chở 6 người. Khi chiếc ô tô đó đang lưu thông thì lực lượng tuần tra của Công an Phú Quốc yêu cầu dừng xe để kiểm tra vì có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, lái xe ô tô bán tải không chấp hành và tông thẳng vào xe máy, sau đó kéo lê xe máy gần 3 km rồi bùng cháy. Những người ngồi trên xe bán tải đã bị lực lượng công an tạm giữ ngay sau vụ cháy, một số người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Rất đông người dân kéo đến xem

Vụ việc tập trung rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được các cơ quan chức năng ở huyện Phú Quốc điều tra làm rõ.

Tin - ảnh: ANH THY