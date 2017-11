Quan hệ Việt - Trung, Việt - Mỹ phát triển mạnh

Tôn trọng tự do hàng hải - hàng không

Tại cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước Việt Nam và Mỹ, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quyền được tiếp cận tự do và mở khu vực biển Đông đối với cộng đồng quốc tế, tầm quan trọng của việc duy trì thương mại hợp pháp không bị cản trở và sự cần thiết phải tôn trọng tự do hàng hải - hàng không và các hình thức sử dụng biển hợp pháp khác. Hai bên tái khẳng định lập trường về biển Đông được nêu trong các Tuyên bố chung Việt Nam - Mỹ và Mỹ - ASEAN trước đây, bao gồm việc kêu gọi các bên không có những hành động làm leo thang căng thẳng, không quân sự hóa các cấu trúc đang tranh chấp và không hạn chế một cách phi pháp các quyền tự do trên biển; tái khẳng định cam kết chung đối với việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý.