Quảng Nam: Còn ít nhất 6 nạn nhân bị chôn vùi do sạt lở

06/11/2017 11:01

Sáng 6-11, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang rút dần nhưng tốc độ rất chậm. Tại huyện Đại Lộc, nhiều làng vẫn còn chìm trong biển nước, giao thông vẫn bị chia cắt. Hiện 11 xã trên địa bàn huyện vẫn bị mất điện 3 ngày nay.



Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết nước lũ tại TP này đang rút nhẹ nhưng vẫn trên báo động 3, các tuyến đường ở phố cổ và nhiều khu vực vẫn đang chìm trong nước. Hiện nay, do triều cường kết hợp đới gió Đông Bắc tạo hiện tượng hàn cửa biển kết hợp nước thượng nguồn đổ về nên lũ có thể lên lại.

Lực lượng chức năng TP Hội An di dời người dân khỏi vùng ngập lụt Ảnh: THỌ XUÂN

Ông Nguyễn Công Dũng, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, cho biết hiện huyện Duy Xuyên nước xuống rất chậm, nước vẫn đang ngập mênh mông từ nhà dân cho đến các trụ sở cơ quan, trường học. Địa phương đã tiến hành di dời nhiều hộ dân ở các khu vực thấp trũng. Hiện hệ thống điện trên toàn huyện đã bị mất.

Tại huyện Bắc Trà My, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm thi thể 4 người bị chôn vùi, mất tích. Theo ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Phó ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Trà My, đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất tại quả đồi ở thị trấn Trà My vào tối 5-11. Lực lượng chức năng hiện đang điều động 1 xe múc và hơn 100 người tìm kiếm 2 thi thể còn lại.

Sạt lở đất chôn vùi nhiều người ở Quảng Nam

Riêng 2 vụ sạt lở đất vùi lấp 2 người xảy ra vào chiều 5-11 trên địa bàn huyện Bắc Trà My vẫn chưa tìm được.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều và tối 5-11, trên địa bàn huyện Bắc Trà My xảy ra 3 vụ sạt lở đất khiến 1 người chết, 4 người bị thương, 6 người bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết sáng 6-11 lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm thi thể của các nạn nhân bị vùi lấp do bị sạt lở ở xã Phước Công, xảy ra khoảng 10 giờ sáng 5-11. Ông Hà cho biết một nạn nhân còn sống sót trong vụ sạt lở đất nói trên báo có 2 người đang bị chôn vùi, tuy nhiên có thông tin cho rằng số người gặp nạn nhiều hơn 2.

Như vậy, hiện nay tại tỉnh Quảng Nam có ít nhất 6 người vẫn đang bị chôn vùi, chưa tìm thấy thi thể. Số người chết và mất tích trong ngày 5-11 ở tỉnh Quảng Nam là 11 người.

Theo thông tin từ trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, sáng 6-11, mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt 9,96m, trên báo động 3 (BĐ3) 0,96m; mực nước sông Thu Bồn tại Câu Lâu 5,12m, trên BĐ3 1,12m; tại Hội An 3,15m, trên BĐ3 1,15m.

Đến chiều nay (ngày 6-11), mực nước trên sông Vu Gia tại: Ái Nghĩa xuống mức 9.00m, ở mức BĐ3; trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy xuống mức 8.70m, trên BD3 là 0.10m, tại Câu Lâu sẽ đạt đỉnh ở mức 5.15m, trên mức BĐ3 là 1.15m, thấp hơn đỉnh lũ đặc biệt lớn năm 2007 0.19m, sau đó xuống ở mức 4.70m trên mức BD93 là 0.70m. Hội An xuống mức 2.60m, trên mức BĐ3 là 0.60m.

Ngoài ra, mưa lớn tiếp tục xuất hiện ở một số vùng, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở các huyện: Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang và ngập úng ở các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, TP Tam Kỳ.

Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cảnh báo, tình hình mưa lũ đang diễn biến khá phức tạp, khó lường, các cấp, ngành địa phương cần có phương án chủ động phòng tránh lũ.

Vượt lũ dữ đưa 2 sản phụ đi sinh Khoảng 3 giờ sáng rạng 6-11, sản phụ Lê Thị Hiền (SN 1985, ngụ thôn Bộ Nam, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) lên cơn chuyển dạ. Người nhà đưa sản phụ lên UBND xã Đại Hòa nhờ ứng cứu. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc cử cano đến đưa sản phụ Hiền đến bệnh viện an toàn. Chị Hiền sau đó đã sinh một bé trai nặng 3,2 kg. Trong sáng, 6-11, lực lượng quân đội cũng đã vận chuyển một ca xuất huyết dạ dày đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam điều trị. Đưa bà bầu vượt cạn Trước đó, khoảng 0 giờ sáng 6-11, xã Đại Hòa cũng tiếp nhận một sản phụ ở thôn Bộ Bắc đang chuyển dạ. Địa phương sau đó đã huy động cano đưa đến bệnh viện và một bé trai nặng 3,3 kg đã chào đời.

Tin-ảnh: Tr.Thường