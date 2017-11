Quảng Ngãi hết lo thiếu giáo viên

Thí sinh ngoại tỉnh phải cam kết làm việc

Theo Sở GĐ-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, thí sinh tham dự kỳ thi tuyển giáo viên phải trải qua 5 nội dung thi. Trong đó, môn tin học và ngoại ngữ thi trên máy vi tính, thi tập trung tại một điểm. Thí sinh đạt 50 điểm trở lên ở mỗi môn sẽ bước vào thi vòng 2. Vòng thi thứ 2 được phân cấp, bậc THPT do Sở GD-ĐT tổ chức; bậc mầm non, tiểu học, THCS do phòng GD-ĐT huyện, tổ chức. Vòng thi này có 3 nội dung thi: kiến thức chung, môn kiến thức chuyên ngành và thi lên lớp 1 tiết. Vòng thi do Sở GD-ĐT tổ chức và vòng thi do UBND các huyện, thành phố tổ chức diễn ra cùng ngày để tránh hồ sơ ảo.

Một trong những điều kiện bắt buộc trong kỳ thi là thí sinh phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi ít nhất 36 tháng tính đến ngày dự thi. Đối với thí sinh ngoại tỉnh phải cam kết làm việc tại địa phương ít nhất 10 năm.