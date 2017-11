Sạt lở núi vùi lấp 8 người ở Bắc Trà My, Quảng Nam

05/11/2017 23:53

Đến khuya ngày 5-11, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho biết trên địa bàn huyện tiếp tục xảy ra vụ sạt lở núi vùi lấp nhiều người.



Theo đó, tối cùng ngày, do mưa lớn những ngày qua, tại khu vực đồi núi nhà ông Bình (giáp ranh thôn Đàn Nước và Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) bất ngờ xảy ra vụ sạt lở vùi lấp nhiều người.

Sạt lở đất ở Quảng Nam

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng của huyện đã nhanh chóng có mặt đào bới và đã cứu được 4 nạn nhân trong đống đổ nát ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng, hiện đang được chuyển đi cấp cứu. Còn 4 người bị vùi lấp ở dưới đất đá chưa tìm thấy tung tích. Trong 4 người bị vùi lấp có một người đàn ông tên Hạnh, 2 phụ nữ và 1 đứa trẻ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm 4 nạn nhân còn lại.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của huyện Bắc Trà My, trong chiều 5-11, sạt lở núi đã khiến 2 người chết và 1 mất tích. Cụ thể, khoảng 14 giờ, tại khu vực tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My, mưa đã làm đất đá sạt vào nhà ông Trần Ngọc Quỳnh, vùi lấp em Trần Thị Mai (học lớp 11). Đến khoảng 16 giờ 30 phút, sạt lở đất đã vùi lấp ông Nguyễn Văn Sơn (70 tuổi; ngụ thôn 3, xã Trà Nú), đến tối vẫn chưa tìm thấy thi thể. Cùng thời điểm này, một nhà cạnh bờ sông ở xã Trà Giang không may bị sạt lở cuốn trôi một người đàn ông, hiện vẫn chưa tìm được thi thể. Ngoài ra, mưa lũ đã gây sạt lở núi, hư hỏng các tuyến đường, nhiều nhà dân.





Tr. Thường