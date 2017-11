Tai nạn hi hữu trên sông Hồng, 2 vợ chồng thương vong

28/11/2017 11:15

Sáng 28-11, một lãnh đạo Phòng CSGT đường thủy, Công an tỉnh Thái Bình cho hay, Phòng CSGT đường thủy đang khẩn trương phối hợp với Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến 2 vợ chồng ông Trần Văn Sự (SN 1958) và bà Nguyễn Thị Xuyến (SN 1955), trú tại xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, thương vong.



Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 21-11, vợ chồng ông Sự chèo thuyền đi thả rọ cua trên sông Hồng. Khi thuyền đến đoạn sông thuộc địa phận thôn Hội Kê, xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư thì bị một tàu vận tải chở hàng, lưu thông từ phía hạ lưu về phía thượng lưu tông phải. Cú tông khá mạnh khiến thuyền của ông Sự - bà Xuyến bị lật úp, cả hai vợ chồng đều bị rơi xuống sông.

Mặc dù bản thân cũng bị thương nhưng ông Trần Văn Sự vẫn cố gắng tìm kiếm và cứu vợ đưa vào bờ nhưng bà Nguyễn Thị Xuyến đã thiệt mạng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSGT đường thủy, Công an tỉnh Thái Bình cùng với Công an huyện Vũ Thư phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân đã có mặt tại hiện trường thu thập thông tin về vụ tai nạn hi hữu trên sông, đồng thời khám nghiệm tử thi, sau đó bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

K.Nga