Tài xế dùng "chiêu" phản đối BOT Cai Lậy

Nên di dời trạm thu phí Cai Lậy

BOT Cai Lậy sau một thời gian dài xả trạm đã bắt đầu thu phí trở lại. Lần này sai lại càng thêm sai.

Chỉ riêng cái quy định xe nào mà tài xế dùng tiền mệnh giá nhỏ phải vào khu vực làn chờ riêng đã là quá sai. Thể hiện sự phân biệt đối xử bất bình đẳng trong quan hệ giao dịch dân sự. Trong hệ thống tiền tệ VNĐ hiện nay thì tờ tiền có mệnh giá từ 100 đồng đến 500.000 đồng đều vẫn đang được phép lưu hành và được nhà nước bảo hộ. Trong tất cả các điều luật về giao dịch dân sự cũng không hề có bất kỳ điều luật nào quy định về phương thức thanh toán mà trong đó bắt buộc phải sử dụng tiền có mệnh giá tối thiểu từ bao nhiêu trở lên.

Dù rằng chúng ta vẫn ngầm hiểu việc tài xế sử dụng tiền có mệnh giá thấp khi mua vé qua trạm đang chỉ là hành động phản đối, mang tính bất tuân dân sự nhưng sự can thiệp một cách tích cực của công an địa phương cũng đang để người dân phải đặt ra câu hỏi tại sao công an lại can thiệp quá sâu vào một quan hệ giao dịch dân sự, kể cả hành vi bắt tạm giữ tài xế. Theo phía công an thì các tài xế này đang có hành vi gây rối, cản trở giao thông. Tại sao không đặt ngược lại vấn đề là ở đây, trạm thu phí mọc lên án ngữ tuyến quốc lộ (QL) hiện hữu mới được coi là nguyên nhân chính gây cản trở giao thông, tại sao lại không bị xử lý?

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) làm rõ và trả lời các vấn đề liên quan đến trạm thu phí Cai Lậy, tránh để tình trạng này kéo dài, trong chiều 1-12, Bộ GTVT đã ra thông cáo báo chí trả lời về vấn đề này. Nhưng cũng như những lần trước, Bộ GTVT vẫn bảo lưu quan điểm rằng vị trí đặt trạm thu phí đã được lên phương án từ trước, cũng như phương án thi công tuyến tránh kết hợp tăng cường mặt đường QL1 hiện hữu và đã được sự chấp nhận, đồng thuận từ Chính phủ tới các cơ quan chức năng địa phương. Một lần nữa tiếp tục khẳng định tính đúng đắn của dự án cũng như tính hợp lý đối với vị trí đặt trạm thu phí. Nhưng Bộ GTVT lại đang giải trình theo hướng bênh vực chủ đầu tư và vẫn chưa trả lời được câu hỏi tại sao trong quyết định về việc công bố danh mục dự án đầu tư tuyến tránh QL1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy tỉnh Tiền Giang ngày 19-9-2013 không đề cập phần tăng cường tuyến QL1 hiện hữu. Ngay cả trong quyết định của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký ngày 11-11-2013 cũng không đề cập phần tăng cường mở rộng QL1. Cần nhấn mạnh là dự án này được khởi công vào tháng 2-2014 và cho đến nay Bộ GTVT vẫn chưa trình ra được bất cứ văn bản nào thể hiện phần tăng cường tuyến QL1 hiện hữu đã được Chính phủ thông qua.

Rõ ràng, vị trí đặt trạm thu phí này xét trên bất cứ phương diện nào cũng là đang sai. Sai thì phải sửa, không sửa thì làm sao lấy lại niềm tin của nhân dân? Khi người dân đã không còn tin thì liệu các công trình BOT sau này, dù thật sự cần thiết và đúng đắn, liệu có còn được sự ủng hộ từ phía người dân nữa hay không?

Cần nói lại rằng người dân không hoàn toàn phản đối các dự án BOT giao thông nếu như dự án đó hợp lý, cần thiết. Ví dụ như tuyến QL51 hiện nay, dù trạm thu phí đang được đặt trực tiếp trên tuyến QL nhưng người dân thấy được sự thay đổi lớn so với trước khi có dự án, đáp ứng được yêu cầu tham gia giao thông hằng ngày nên vẫn được người dân ủng hộ và không xảy ra tình trạng phản đối.

Thiết nghĩ, Chính phủ và Bộ GTVT cần phải công bố ngay các kết quả thanh tra, kiểm tra đối với dự án BOT Cai Lậy. Trong thời gian chờ đợi phương án giải quyết tối ưu cần phải xả trạm vô điều kiện. Cân đối ngân sách và đưa ra giải pháp di dời vị trí trạm thu phí. Không thể vì cái sai của vài cá nhân, tổ chức mà bắt người dân phải gánh chịu.

Đoàn Huy