Tâm bão số 16 (bão Tembin) vào vùng biển Trà Vinh-Cà Mau

Cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của bão số 16 (bão Tembin), ở Nam Bộ tiếp tục có mưa to; từ đêm nay ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to và có khả năng kéo dài 2-3 ngày. Từ đêm 26-12, mưa vừa, mưa to có khả năng mở rộng ra Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ.



Do ảnh hưởng của bão số 16 (bão Tembin), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh bó lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và khu vực Nam Bộ.

1. Diễn biến lũ

Hiện nay (ngày 25-12), mực nước trên các sông từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận đang xuống chậm; sông Cửu Long và hạ lưu sông Đồng Nai đang dao động theo triều.

2. Cảnh báo lũ

Đêm nay 25-12, mực nước trên các sông từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận sẽ lên. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông phổ biến lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2, trên các sông suối nhỏ có khả năng lên mức BĐ3.

Đêm 25, ngày 26-12, do ảnh hưởng mưa kết hợp với nước biển dâng nguy cơ cao xảy ra ngập úng, sạt lở bờ sông, bờ biển ở khu vực Nam Bộ.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ ở vùng trũng thấp, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, đặc biệt các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông có nguy cơ xảy ra trên các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và Kiên Giang.