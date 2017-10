Tạm đình chỉ công tác 2 tổ CSGT "kiểm tra mờ ám"

27/10/2017 17:30

Liên quan đến bài "Mờ ám quy trình kiểm tra của tổ CSGT Công an TP Huế" mà Báo Người Lao Động phản ánh, chiều 27-10, đại tá Cao Thanh Hải, Phó Trưởng Phòng Tham mưu (PV11), Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết bước đầu lãnh đạo công an tỉnh đã nắm được sự việc báo nêu.

Một CSGT TP Huế kiểm tra giấy tờ người tham gia giao thông sáng 15-10 (ảnh cắt từ clip)

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh và Công an TP Huế vào cuộc kiểm tra, làm rõ, báo cáo giám đốc.



Clip: CSGT kiểm tra qua loa lấy lệ

"Trước mắt, tạm thời không bố trí công tác đối với các cán bộ, chiến sĩ liên quan mà báo phản ánh. Đúng sai sẽ xử lý rõ ràng sau khi các bộ phận chức năng xác minh, báo cáo. Chúng tôi cũng chân thành cám ơn quý báo đã thông tin, phản ánh, góp phần vào việc xây dựng lực lượng của Công an tỉnh" - đại tá Cao Thanh Hải nói.



Clip: Một CSGT lột chiếc vòng của thanh niên bị dừng xe kiểm tra, khiến dư luận bức xúc

Về các trường hợp bị tạm đình chỉ, đại tá Cao Thanh Hải cho biết đang đợi báo cáo từ Công an TP Huế và sẽ cung cấp sau.

Trong khi đó, theo trung tá Đặng Phúc Xuân, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Huế, sau khi bài báo đượcđăng tải, các cán bộ, chiến sĩ thuộc 2 tổ tuần tra đã bị tạm dừng bố trí công tác để làm báo cáo, giải trình.



Sau khi nghe điện thoại của tài xế đưa, CSGT đã không kiểm tra giấy tờ vào sáng 15-10

Như Báo Người Lao Động ngày 26-10 phản ánh, trong thời gian dài, phóng viên đã ghi nhận các tổ CSGT Công an TP Huế thực hiện tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Võ Văn Kiệt và Lý Thái Tổ (TP Huế) có dấu hiệu "mờ ám", quy trình nhanh lẹ, có dấu hiệu lấy vòng đeo tay của người vi phạm. Vụ việc đang được Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vào cuộc làm rõ.



Q.Nhật