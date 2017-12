Tạm giữ hình sự chủ xe cẩu chém tài xế phản đối BOT Cai Lậy

03/12/2017 21:44

Vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 3-12, sau khi lấy lời khai của Lê Tấn Tú (36 tuổi, Giám đốc Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh), Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này để tiếp tục điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích" và củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Nạn nhân là anh Vương Quốc Tân (34 tuổi; ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Hiện trường nơi đối tượng Tú chém anh Tân. Ảnh: LÊ KHÁNH

Như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, Khoảng 10 giờ ngày 3-12, anh Tân cùng một nhóm tài xế tìm đến trụ sở Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) để tìm chủ doanh nghiệp này nói chuyện về việc cẩu ô tô của ông Trịnh Hồng Phương, người đã đậu xe để phản đối tại trạm BOT Cai Lậy vào ngày 1-12. Tại đây, nhóm của anh Tân đã gặp Tú.

Anh Tân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: THANH SANG

Bất ngờ, Tú đã lấy cây rựa chém vào tay anh Tân khiến nạn nhân phải vào Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cấp cứu. Điều đáng nói là Tú chém anh Tân ngoài đường phía trước công ty chứ không phải chém trong công ty của Tú.

Theo các bác sĩ của bệnh viện, anh Tân nhập viện với vết thương dài 15 cm ngang mặt sau giữa cẳng tay trái, đứt gân cơ duỗi cổ tay, chảy máu nhiều. Bệnh nhân đã được phẫu thuật, hiện tình trạng đang tỉnh táo.

Cây rựa đối tượng Tú dùng để chém anh Tân. Ảnh: LÊ KHÁNH

Nhận được tin báo, Công an quận Cái Răng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ mời 2 bên về trụ sở Công an phường Hưng Thạnh để làm việc. Theo trình bày của Tú, công ty anh ta có hợp đồng với BOT Cai Lậy cho thuê xe để xử lý những xe gây ách tắc tại BOT Cai Lậy trong vòng 30 ngày.

Chiều 29-11, Tú điều xe cứu hộ từ Cần Thơ lên BOT Cai Lậy. Ngày 1-12, tài xế Phương điều khiển xe đến BOT Cai Lậy dừng lại đôi co với nhân viên thu phí. Thấy ách tắc, lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu cho xe cứu hộ vào kéo xe của ông Phương ra ngoài.

CÔNG TUẤN - LÊ KHÁNH