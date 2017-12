Tăng cường thanh tra giao thông “xử” việc “né” trạm BOT Cần Thơ – Hậu Giang

11/12/2017 08:47

Những ngày qua, do trạm BOT Cần Thơ – Hậu Giang trên quốc lộ 1 (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) vẫn chưa chính thức giảm giá vé nên các phương tiện ô tô khách trên 16 chỗ ngồi và xe tải vẫn tiếp tục "né" trạm thu phí này bằng cách đi vào tuyến tỉnh lộ 925 - đường Huỳnh Thị Nở - đường Nguyễn Thị Trâm (địa phận TP Cần Thơ và Hậu Giang) rồi quay trở lại ra quốc lộ 1 khiến tuyến lộ này tiếp tục bị "cày" nát, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại và cuộc sống của người dân.

BOT Cần Thơ - Hậu Giang chưa chính thức giảm giá vé

Sáng 11-12, nói về hướng giải quyết dứt điểm tình trạng này, ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ, cho biết vừa rồi đã tiến hành họp với Sở GTVT Hậu Giang và đi đến thống nhất trước mắt sẽ giảm tải đường lộ nông thôn này xuống còn 3,5 tấn trong giờ cao điểm. Thứ hai là, quận Cái Răng sẽ bố trí nguồn vốn 600 triệu đồng để duy tu, sửa chữa tuyến lộ này. Thứ ba là tăng cường lực lượng thanh tra giao thông của Cần Thơ và Hậu Giang để kiểm soát chặt tải trọng của các xe đi qua tuyến đường này.

Tuyến đường nông thôn này trở thành tuyến đường để cánh tài xế ô tô, xe tải "né" trạm BOT Cần Thơ - Hậu Giang

Liên quan đến việc chưa giảm phí qua trạm BOT Cần Thơ – Hậu Giang, ông Lê Tiến Dũng cho rằng do việc in vé mới chưa xong nên BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp chưa thể giảm phí như đã thông báo. Dự kiến đến cuối tháng 12 này, khi việc in vé mới hoàn tất thì sẽ chính thức giảm phí cho tất cả các loại vé qua trạm BOT này.

Xe tải "né" trạm thu phí nên đã "cày" nát tuyến lộ nông thôn

Trước đó, tối 7-12, Sở GTVT TP Cần Thơ, UBND quận Cái Răng cùng chủ đầu tư BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp bất ngờ tổ chức buổi đối thoại với gần 30 doanh nghiệp để thông báo về việc giảm phí dịch vụ cho các phương tiện qua trạm BOT này. Theo đó, giảm từ 7-15% đối với tất cả các loại vé qua trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp. Đối với phương tiện vùng lân cận, phạm vi giảm phí thuộc 2 địa phương phường Ba Láng (quận Cái Răng) và xã Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) sẽ giảm giá vé từ 30-35% và giảm 100% cho xe buýt.

Gây đảo lộn cuộc sống người dân 2 bên tuyến lộ nông thôn

Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp có chiều dài khoảng 21,6 km, điểm đầu tại Km 2078+317,73 (qua TP Cần Thơ) và điểm cuối tại Km 2100 (qua Hậu Giang). Dự án được khởi công vào tháng 8-2013 với tổng mức đầu tư khoảng 1.836 tỉ đồng và đầu thu phí từ ngày 14-4-2016. Mức thu thấp nhất ở trạm BOT này là 35.000 đồng/vé lượt và cao nhất là 200.000 đồng/vé lượt.

Mặc cho biển báo cấm nhưng các phương tiện có trọng tải nặng vẫn vô tư chạy vào

Kể từ ngày BOT Cần Thơ - Hậu Giang chính thức đi vào hoạt động, tuyến tỉnh lộ 925 - đường Huỳnh Thị Nở - đường Nguyễn Thị Trâm trở thành tuyến đường để cánh tài xế xe ô tô và xe tải lưu thông vào nhằm "né" trạm thu phí.

