Tang thương Bắc Trà My

07/11/2017 03:59

Ngày 6-11, lực lượng chức năng của huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam tích cực tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở xảy ra tại thị trấn Trà My. Tính đến chiều cùng ngày, 7 thi thể đã được tìm thấy, 5 nạn nhân vẫn đang bị chôn vùi trong đất, đá.



Kinh hoàng

Bồng trên tay đứa cháu 16 tháng tuổi thoát chết trong vụ sạt lở xảy ra tối 5-11, ông Đỗ Hạnh (ngụ tổ Đàng Bộ, thị trấn Trà My) kể trong nước mắt: "Tối 5-11, lo sợ sạt lở nên tôi đưa bố, vợ, con và em gái sang nhà anh Nguyễn Thanh Bình, cách nhà tôi vài trăm mét để trú. Đến khoảng 19 giờ, tôi nghe tin quả đồi phía sau nhà anh Bình xảy ra sạt lở. Khi chạy đến, hàng ngàn tấn đất đá đã đổ ập xuống, vùi lấp căn nhà anh Bình cùng 9 người, trong đó có người thân của tôi".

Vụ sạt lở đã cướp đi sinh mạng của bà Nguyễn Thị Đắt (vợ ông Hạnh) và ông Đỗ Mỹ (bố ông Hạnh). Em gái ông Hạnh là Đỗ Thị Thái và con gái là Đỗ Thị Ánh Nguyệt may mắn thoát chết, đang cấp cứu tại bệnh viện. Ngoài ra, 3 người trong gia đình ông Bình là Hồ Thị Ái, Võ Thị Hồng, Nguyễn Thành Phương cũng đã thiệt mạng. Hiện tại, thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy.

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm thi thể các nạn nhân bị sạt lở vùi lấp ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

Ông Trần Văn Long (ngụ thị trấn Trà My) - người có nhà bị vùi lấp nhưng may mắn thoát nạn, chưa hết bàng hoàng kể lại: "Gia đình tôi may mắn thoát nạn trong gang tấc. Chiều hôm qua, tôi thấy mưa lớn nên lo sợ quá đã nhanh chóng đưa vợ, con về ở nhà mẹ vợ để trú. Vừa đến nơi, tôi nhận được thông tin sạt lở núi, chạy về thì thấy cảnh tượng tan hoang cả vùng. Nếu không dời đi, chắc cả nhà tôi đã mất mạng rồi".

Sáng 6-11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã đến thăm những gia đình có người thân chết do sạt lở núi; đồng thời thị sát các điểm sạt lở, chỉ đạo cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam và huyện Bắc Trà My sau đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm thi thể các nạn nhân nhưng phải bảo đảm an toàn cho những người tham gia tìm kiếm, bởi tình hình mưa lũ đang diễn biến rất phức tạp, đất đá có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. "Cần phải sơ tán triệt để những người dân còn lại ở trong vùng nguy hiểm để giảm tối đa thiệt hại về con người" - Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Hoảng loạn chạy lũ

Trong lúc hứng chịu tang thương sạt lở núi, hàng ngàn người dân huyện Bắc Trà My bỏ chạy tán loạn vì tin đồn thủy điện Sông Tranh 2 bị vỡ. Ông Nguyễn Nhuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho biết khi người dân chạy tới trụ sở UBND huyện, lúc này Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu vẫn đang làm việc để nắm thông tin về tình hình mưa lũ, công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị sạt lở đất trên địa bàn. Lực lượng chức năng xác minh lại thì không hề có thông tin vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2 nên trấn an dân, vận động trở về nhà.

Cũng theo ông Nhuần, người dân cho biết sáng cùng ngày, có một số thanh niên lái xe tải chạy quanh huyện phao tin là đập thủy điện Sông Tranh 2 bị vỡ. Người dân vì quá hoảng sợ bỏ chạy tán loạn tìm nơi trú tránh, lên cả khu vực rừng núi cao. Huyện Bắc Trà My sau đó đã phát loa thông báo không hề có sự cố xảy ra đồng thời chỉ đạo công an điều tra, xử lý nghiêm người tung tin đồn thất thiệt.

Ông Võ Đức Toàn, Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh, khẳng định đập thủy điện Sông Tranh 2 không hề có bất cứ sự cố gì xảy ra. Ông Toàn xác nhận trong sáng 6-11, không biết từ đâu xuất hiện tin đồn đập thủy điện Sông Tranh 2 gặp sự cố khiến người dân ở huyện Bắc Trà My hoang mang lo lắng, bản thân ông cũng nhận nhiều cuộc gọi để hỏi về sự việc này.

Chưa tìm thấy 4 nạn nhân ở Phước Sơn Chiều 6-11, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam - cho biết lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được 4 người bị sạt lở chôn vùi. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 5-11, trên tuyến Quốc lộ 14 E đoạn qua xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn có 4 người đi trên 2 xe máy bị mắc lầy, thấy vậy anh Hồ Văn Chước - cán bộ kiểm lâm và một người nhà ở gần đó chạy đến hỗ trợ. Liền lúc đó, đất đá từ quả đồi đổ sập xuống. Hậu quả 4 người bị vùi lấp hoàn toàn, 1 người bị thương nặng và 1 người bị thương nhẹ. Cả 4 nạn nhân đang mất tích đều là người dân tộc thiểu số sống tại huyện Phước Sơn.

Bài và ảnh: TRẦN THƯỜNG