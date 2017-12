Tập đoàn Cao su làm ăn thua lỗ tiền trăm tỉ thế nào?

Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với 5 bị can để điều tra về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và các đơn vị thành viên.

Các bị can gồm: Lê Quang Thung, nguyên Chủ tịch HĐTV VRG; Nguyễn Thành Châu, nguyên Giám đốc và Nguyễn Văn Minh, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cao su Đồng Nai; Nguyễn Hồng Phú, nguyên Giám đốc và Hoàng Văn Sơn, Kế toán trưởng Công ty Cao su Phú Riềng.