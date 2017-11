Tập đoàn Mường Thanh sắp bị "sờ gáy" ?

01/12/2017 07:40

Tại cuộc họp báo trước kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội vào ngày 30-11, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP, cho biết Công an TP Hà Nội báo cáo đã khởi tố vụ án, kết thúc điều tra bước một về các sai phạm tại những dự án chung cư của Tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản làm chủ tịch.



Đang cân nhắc chứ chưa khởi tố

Đưa ra thông tin đáng chú ý trên, ông Nam còn khẳng định: "Qua giám sát, Công an Hà Nội báo cáo với chúng tôi đã chuyển hồ sơ sang VKSND, chờ phê chuẩn, thực hiện theo quy định của pháp luật".

Một số dự án của Mường Thanh Đồ họa: FƯƠNG ANH

Tuy nhiên, trong chiều cùng ngày, trả lời báo chí, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đến thời điểm hiện tại, Công an Hà Nội chưa khởi tố vụ án điều tra sai phạm tại những dự án chung cư của DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và Công ty CP Sản xuất nhập khẩu Bemes (đều thuộc Tập đoàn Mường Thanh). "Thông tin cho rằng khởi tố là không chính xác. Hiện nay, chúng tôi vẫn đang xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền" - Thiếu tướng Khương nói.

Trước đó, trả lời chất vấn HĐND TP Hà Nội tại kỳ họp vào tháng 7-2017, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho biết trong 6 tháng đầu năm 2016, Thanh tra Hà Nội đã chuyển sang Công an Hà Nội điều tra vi phạm pháp luật của một số đơn vị thuộc Tập đoàn Mường Thanh, trong đó điển hình là DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên. Theo ông Khương, doanh nghiệp do ông Thản làm chủ tịch triển khai rất nhiều dự án trên địa bàn TP và qua điều tra đều có dấu hiệu về tội trốn thuế và có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý nhà ở.

Nói rõ thêm việc đến thời điểm này vẫn chưa khởi tố, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương thông tin: "Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can chúng tôi đang chờ ý kiến quyết định của Bộ Công an. Nếu để cho CQĐT Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can những vụ việc vi phạm trên địa bàn TP thì sang tuần tới, xin ý kiến của lãnh đạo bộ, chúng tôi sẽ khởi tố vụ án. Còn nếu Bộ Công an quyết định để Cục CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng (C46) khởi tố chung vi phạm của Mường Thanh ở 21 địa phương thì chúng tôi chuyển toàn bộ tài liệu đã điều tra, xác minh để bộ giải quyết.

Sai phạm khắp nơi

Trước đó, kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ rõ hàng loạt vi phạm trong xây dựng do DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên làm chủ đầu tư. Điển hình như dự án khu nhà ở Xa La (phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội) và dự án khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ tại phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Theo TTCP, dự án khu nhà ở Xa La có diện tích đất sử dụng 202.480 m2, tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng, thực hiện trong 5 năm. Chủ đầu tư đã xây dựng sai so với quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 được phê duyệt. Trong đó, cho xây khách sạn 15 tầng, vượt quy hoạch được phê duyệt 6 tầng; xây dựng các tòa nhà chung cư thêm tầng áp mái với tổng diện tích sàn vượt hơn 11.931 m2. Việc xây dựng các tầng hầm cũng vượt số tầng quy định, như chung cư CT2, CT3 sai 1 tầng; chung cư CT4 sai 2 tầng.

Trong khi đó, tại dự án khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, Vinaconex 2 (chủ đầu tư) ký hợp đồng hợp tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật với DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên trên diện tích 13.802 m2. Đến thời điểm thanh tra, 2 doanh nghiệp này chưa có hợp đồng chuyển nhượng cho nhà đầu tư thứ cấp để xây dựng nhà chung cư và chưa được cấp có thẩm quyền của TP cho phép. Đáng nói là dù chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, căn cứ hợp đồng hợp tác đầu tư, DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên đã đầu tư xây dựng tòa nhà và đứng tên bán toàn bộ 2.177 căn hộ cho khách hàng.

Không chỉ tại Hà Nội, tại 21 tỉnh, thành, các dự án của Tập đoàn Mường Thanh cũng để xảy ra nhiều sai phạm, bất tuân lệnh chính quyền địa phương. Điểm chung của sai phạm đó là cố tình xây dựng vượt tầng, trái quy hoạch, phê duyệt; xây dựng khi chưa có giấy phép.

Điển hình là công trình khách sạn Mường Thanh không phép nằm giữa trung tâm TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); công trình Mường Thanh Khánh Hòa (TP Nha Trang) xây vượt tầng (cho phép 40 tầng nhưng xây 43 tầng); dự án khách sạn Mường Thanh Mũi Né (Bình Thuận) xây dựng sai phép 3 tầng. Các dự án tại số 8A Mạc Đĩnh Chi (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM), khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh, khách sạn Mường Thanh Thanh Hóa… xây dựng khi chưa có giấy phép.

Mường Thanh Đà Nẵng vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ Chiều 30-11, ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, cho biết sở đang chờ phía Mường Thanh hoàn thiện hồ sơ về 104 căn hộ thuộc tổ hợp khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng trước đây xây dựng trái phép. Theo ông Hùng, hiện tại, Mường Thanh vẫn chưa trình hồ sơ lên sở. Trước đó vào tháng 5, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng phát hiện dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà (tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) do DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên làm chủ đầu tư xây 104 căn hộ trái phép. Công trình trên được Sở Xây dựng cấp phép vào năm 2016 với quy mô 42 tầng và 2 tầng hầm. Trong đó, từ tầng 2 đến tầng 5, công trình được cấp phép xây dựng làm bãi đỗ xe, nhà trẻ, hồ bơi… Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tự ý chuyển đổi công năng và "phù phép" 4 tầng trên thành 104 căn hộ. B.VÂN

NGUYỄN HƯỞNG