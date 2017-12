Tàu cá bị chìm, 7 ngư dân trôi dạt hơn 3 hải lý được cứu

14/12/2017 09:16

Sáng 14-12, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 tại Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa cứu hộ kịp thời 7 ngư dân tỉnh Quảng Bình đang trôi dạt trên biển do tàu cá bị chìm trong lúc đánh bắt hải sản trên biển.



Tàu SAR 412 tiếp cận các ngư dân đang bị nạn

Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng 13-12, tàu cá QB 92869 TS đang hoạt động tại vị trí có tọa độ 16 độ 52'N - 109 độ 43'E bất ngờ bị phá nước và chìm dần. Trên tàu lúc này có 7 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Thân (thường trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Do tàu đang bị chìm dần nên thuyền trưởng đã nhanh chóng liên lạc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.



Ngay sau khi nhận được thông tin báo cứu nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã động viên, trấn an tinh thần, hướng dẫn cho thuyền viên mặc áo phao, dùng các can nhựa kết lại thành bè, chuẩn bị sẵn sàng thúng chai và các phương pháp an toàn khi rời bỏ tàu.



7 ngư dân Quảng Bình được cứu hộ lên tàu SAR 412 an toàn

Trước tình trạng nguy cấp, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã lập tức điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng khẩn trương rời bến đi cứu nạn.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, tàu SAR 412 đã đến được hiện trường nơi tàu cá bị chìm nhưng không phát hiện các nạn nhân. Công tác tìm kiếm nạn nhân diễn ra rất khó khăn do thời tiết tại hiện rất xấu, sóng cao trên 3m. Đến 14 giờ 15, tàu SAR 412 phát hiện các nạn nhân đang trôi dạt trên thuyền thúng và phao xốp cách vị trí tàu bị chìm hơn 3 hải lý.



Tàu SAR 412 sau đó khẩn trương hạ xuồng đón các nạn nhân lên tàu. Các nhân viên cứu nạn của tàu SAR 412 đã tiến hành chăm sóc y tế, đồng thời động viên, trấn an tinh thần cho các nạn nhân.



Đến 20 giờ 33 tối 13-12, tàu SAR 412 đã đưa được 7 nạn nhân về đến đất liền Đà Nẵng an toàn.







V. Quyên