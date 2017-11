Tên trộm "hết thời" gặp xe gắn còi báo động

07/11/2017 14:40

Ngày 7-11, thông tin từ Công an xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Hòa (SN 1996; ngụ xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) do người dân vừa vây bắt được sau khi liều lĩnh trộm xe gắn máy tại địa phương.

Tên trộm đã được người dân vây bắt rồi giao nộp cho cơ quan chức năng xử lý.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, anh Phạm Văn Tài (SN 1985) đang đậu chiếc xe máy trước cửa nhà tại khu vực tổ 9, ấp An Hòa, xã An Hảo (đối diện cổng phụ vào khu vực Lâm Viên núi Cấm) thì nghe có tiếng còi báo chống trộm vang lên. Chạy ra xem, anh Tài phát hiện đối tượng lạ mặt đang dẫn chiếc xe từ trong nhà ra đường và đang loay hoay tìm mọi cách khởi động máy nên tri hô lên. Nghe tiếng tri hô, tên trộm vụt bỏ chạy. Xác định đây là kẻ gian nên anh Tài truy đuổi hơn 100 m cùng với việc được nhiều người dân giúp sức nên tên trộm đã bị tóm gọn.

Tin - ảnh: T.Nốt