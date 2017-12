Thanh tra toàn diện bán đảo Sơn Trà

Thanh tra khu đô thị quốc tế Đa Phước

Cũng tại quyết định trên, TTCP công bố thanh tra toàn diện dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Đây là dự án lấn biển Đà Nẵng, do Công ty TNHH Daewon (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư. Dự án khởi công xây dựng từ năm 2008 nhưng đến năm 2016, do gặp nhiều trở ngại, Daewon không thể tiếp tục triển khai dự án, chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cho Công ty TNHH Sunrise Bay. Cuối tháng 3-2017, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã đình chỉ thi công dự án do thay đổi quy hoạch nhưng chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, gần một tháng sau, dự án được chính sở này cho phép thi công trở lại.