Thẻ đảng, thẻ nhà báo, giấy phép lái xe vẫn được sử dụng khi đi máy bay

27/11/2017 20:16

Trao đổi với Báo Người Lao Động chiều 27-11, đại diện Cục Hàng không Việt Nam thừa nhận: Thông tư 45/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 17-11 quy định mới về kiểm soát chất lượng an ninh hàng không có sự nhầm lẫn, gây ra cách hiểu nhầm về các loại giấy tờ tuỳ thân bắt buộc phải xuất trình để kiểm tra an ninh khi đi máy bay.



Sự nhầm lẫn này là do Cục Hàng không Việt Nam và Vụ Vận tải có sai sót. Thông tư 45 có hiệu lực từ ngày 15-1-2018, được ban hành nhằm sửa đổi một số nội dung không còn phù hợp tại Thông tư 01/2016. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và Vụ Vận tải đính chính nội dung chưa chính xác để thống nhất thực hiện trước thời điểm Thông tư 45 có hiệu lực thi hành.

Cụ thể, đối với nội dung quy định về giấy tờ tuỳ thân đối với hành khách là người Việt Nam trên 14 tuổi đi máy bay kể từ ngày 15-1-2018 chỉ có sự thay đổi duy nhất là thẻ an ninh hàng không nội bộ (cấp cho nhân viên hàng không) không được coi là giấy tờ tuỳ thân đối với người đi máy bay. Còn lại các loại giấy tờ khác vẫn được sử dụng khi làm thủ tục bay và qua cửa soi chiếu an ninh hàng không. Cụ thể là hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân; giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang; thẻ đại biểu Quốc hội; thẻ của Uỷ ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia; thẻ đảng, thẻ nhà báo, giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, thông tư 45 lại không đưa 3 loại giấy tờ gồm thẻ đảng, thẻ nhà báo, giấy phép lái xe vào mục liệt kê các loại giấy tờ được sử dụng khi đi máy bay nên dẫn đến cách hiểu là từ ngày 15-1-2018, 3 loại giấy tờ này không được coi là giấy tờ tuỳ thân khi làm thủ tục check in và kiểm tra an ninh đối với hành khách đi máy bay.



Đối với các trường hợp không có một trong các loại giấy tờ tuỳ thân nói trên có thể sử dụng giấy xác nhận nhân thân. Nội dung giấy xác nhận nhân thân có thông tin cơ bản sau: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện nay do công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận, có ảnh đóng dấu giáp lai. Đối với hành khách vừa chấp hành xong bản án phải có giấy xác nhận có dán ảnh, đóng dấu giáp lai.

Các loại giấy xác nhận nói trên chỉ có có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận.



T.Hà