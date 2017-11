Tin đồn thủy điện Sông Tranh 2 bị sự cố là hoàn toàn thất thiệt

06/11/2017 12:14

Lúc 11 giờ 25 phút trưa 6-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Vũ Đức Toàn, Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết bản thân ông đang có mặt tại đập thủy điện Sông Tranh 2 và mọi chuyện vẫn bình thường, không hề có bất cứ sự cố gì xảy ra.



Ông Toàn xác nhận trong sáng 6-11, không biết từ đâu xuất hiện tin đồn đập thủy điện Sông Tranh 2 gặp sự cố khiến người dân ở huyện Bắc Trà My hoang mang lo lắng, bản thân ông cũng nhận nhiều cuộc gọi để hỏi về sự việc này.

Theo ông Toàn, trong sáng 6-11, ông đã liên hệ với Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My thông tin về tình hình ở thủy điện Sông Tranh và đề nghị chính quyền huyện Bắc Trà My thông báo cho người dân được rõ để họ yên tâm. Được biết, trong sáng 6-11,thủy điện Sông Tranh 2 vẫn đang xả lũ về hạ du với lưu lượng lớn.

Thủy điện Sông Tranh 2 đang xả lũ bình thường (ảnh Trần Thường)

Ông Nguyễn Nhuần, Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho hay theo thông tin từ người dân, sáng cùng ngày, có một số thanh niên đi trên một chiếc xe tải chạy quanh huyện phao tin là đập thủy điện Sông Tranh 2 bị vỡ. Lúc này, người dân ở huyện Bắc Trà My nghe tin quá hoảng sợ bỏ chạy tán loạn lên trụ sở UBND huyện và những khu vực rừng núi cao.

"Khi người dân chạy tới trụ sở của huyện, lúc này Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu vẫn đang làm việc để nắm thông tin về tình hình mưa lũ, công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị sạt lở đất trên địa bàn. Sau đó, lực lượng chức năng xác minh lại thì không hề có thông tin vỡ đập hay có sự cố gì xảy ra ở thủy điện Sông Tranh 2" – ông Nhuần cho hay.

Theo ông Nhuần, hiện nay huyện đã chỉ đạo cho đài truyền thanh và xe lưu động đi thông báo không có sự cố xảy ra cho người dân huyện biết để được yên tâm, đồng thời đã yêu cầu lực lượng công an vào cuộc điều tra làm rõ tin đồn thất thiệt.

Giúp dân sửa đường (ảnh Xuân Tuyến)

Trả lời về thông tin trên, ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định: "Chúng tôi đang ở Bắc Trà My, vừa liên hệ với Phó giám đốc đang trực nhà mày Thủy điện Sông Tranh 2, và khẳng định công trình chúng ta đang trong trạng thái hoàn toàn an toàn, nên thông tin vỡ đập Sông Tranh là tin hoàn toàn thất thiệt, bà con yên tâm, không hoảng loạn để tránh những sự cố không cần thiết". Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xin khẳng định toàn bộ các công trình thủy điện thuộc EVN thuộc lưu sông Vu Gia - Thu Bồn vẫn đảm bảo an toàn (bao gồm các thủy điện Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4.

Sau khi được giải thích, tuyên truyền, người dân đã yên tâm trở về nhà. Cũng trong sáng 6-11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã cùng đoàn công tác đã đến Bắc Trà My, nơi xảy ra các vụ sạt lở núi, gây chết người để kiểm tra thực tế, thăm hỏi động viên người dân; lực lượng cứu hộ, cứu nạn; làm việc nhanh với địa phương, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, ứng phó mưa lũ. Tại buổi làm việc nhanh với Phó Thủ tướng, lãnh đạo huyện Bắc Trà My cho biết, mưa lũ, sạt lở đất đã làm 4 người chết; 6 người mất tích; 7 người bị thương;... trên địa bàn huyện có 1439 ngội nhà bị sạt lở; hầu hết các tuyến giao thông trên địa bàn huyện đều sạt lở nghiêm trọng, đi lại không được; 16 đập thủy lợi và nhiều tuyến kênh bị hư hỏng nặng... Ước thiệt hại trên khoảng 20 tỉ đồng.





