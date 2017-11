Tình tiết mới vụ ô tô vi phạm bị giữ vẫn chạy ra ngoài gây tai nạn

13/11/2017 17:05

Ngày 13-11, đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết không có chuyện cán bộ lấy xe tang vật đi nhậu gây tai nạn như dư luận phản ánh. Hiện, Công an TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) cùng các đơn vị nghiệp vụ phối hợp xử lý, khắc phục hậu quả của sự cố xe Toyota Yaris (biển số 83A-054.75) tông 7 xe máy tại đường Hai Bà Trưng, phường 1, TP Sóc Trăng.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo ông Quang, chiếc ôtô này trước đó bị lực lượng chức năng phát hiện chở trên 5.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu tại thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú (Sóc Trăng) vào rạng sáng 12-11. Vì thế, phương tiện này được đưa về Phòng Cảnh sát kinh tế tạm giữ.

Tuy nhiên, do tạm giữ tại đây không đảm bảo nên cán bộ đưa xe qua trụ sở Công an tỉnh. Trên đường vận chuyển, do cán bộ lái xe không quen số tự động và tránh xe phía trước nên xảy ra tai nạn giao thông chứ không có chuyện cán bộ lấy xe tang vật đi nhậu say, dẫn đến gây tai nạn.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 12-11, nhiều người dân ở gần góc đường Hai Bà Trưng - Trần Minh Phú (phưởng 1, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) hoảng loạn bỏ chạy khi thấy chiếc ôtô Toyota Yaris đang lưu thông trên đường thì bất ngờ lao thẳng lên vỉa hè. Hậu quả, 7 chiếc xe máy dựng trước một cửa hàng đã bị chiếc ôtô này tông ngã, trong đó có 1 chiếc bị bẹp dúm. Trong khi đó, chiếc ôtô gây tai nạn thì cũng bị bẹp dúm phần đầu do tông phải trụ điện sau khi tông trúng 7 xe máy. Ngoài ra, 2 người bị thương nhẹ được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ông Nguyễn Phú Vinh (ngụ quận Tân Phú, TP HCM) cho biết xe gây tai nạn do vợ ông đứng tên sở hữu. Ngày 11-11, gia đình ông Vinh cho một người thuê chiếc ôtô này để tự lái đi công chuyện thì tối đó bị lực lượng cảnh sát kinh tế Sóc Trăng tạm giữ vì tài xế chở thuốc lá lậu.

"Xe bị công an tạm giữ nhưng không hiểu sao có người lấy chạy ra ngoài rồi gây tai nạn" – ông Vinh tỏ ra thắc mắc.

Tin - ảnh: PHONG KHÊ