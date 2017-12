Tông chết người đi bộ rồi bỏ trốn

07/12/2017 07:11

Sáng 7-12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết các lực lượng chức năng vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiếp tục điều tra làm rõ về vụ tai nạn giao thông khiến ông Võ Khắc Minh (SN 1953; ngụ khóm 1, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) tử vong sau khi được cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng đang dựng lại hiện trường vụ ông Minh bị xe máy của Chuyền tông chết. Ảnh: DK

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng NGÀY 6-12, Lê Văn Chuyền (SN 1994; trú tại khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) điều khiển xe máy (mang BKS: 67B1-114.95) trên đường Nguyễn Trãi hướng về chợ Long Xuyên. Khi đến khu vực thuộc khóm 3, phường Mỹ Long, do thiếu tập trung nên Chuyền đã tông thẳng vào ông Minh trong lúc ông này đang đi bộ trên đường. Sau cú tông cực mạnh, Chuyền nhờ người dân gần đó giúp chở Chuyền cùng ông Minh đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu. Tuy nhiên, khi hay tin nạn nhân không qua khỏi, Chuyền liền quay lại hiện trường lấy chiếc xe rồi bỏ trốn. Đến trưa cùng ngày, Chuyền đến Công an phường Mỹ Bình đầu thú.

Theo xác nhận từ cơ sở y tế, ông Minh đã tử vong vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày do bị chấn thương sọ não.

T.Nốt